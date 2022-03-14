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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة شتوية.. ديميت أوزديمير تخطف قلوب متابعيها على انستجرام

ديميت
ديميت

نشرت الفنانة التركية ديميت أوزديمير، صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت ديميت أوزديمير في الصورة بإطلالة شتوية، مما نال إعجاب متابعيها.

حياة ديميت أوزديمير الأسرية

ديميت أوزديمير ممثلة تليفزيونية وسينمائية تركية من مواليد 26 فبراير 1992 في مدينة كوجالي في تركيا، اشتهرت في العالم العربي بدورها في مسلسل “رائحة الفراولة” بدور أسيل.

وبعد انفصال والديها انتقلت للعيش في مدينة إسطنبول، بدأت ديميت أوزديمير حياتها المهنية من خلال المشاركة في فرقة الرقص الخاصة بالمطربة التركية الشهيرة بينجو، ثم بفرق خاصة بالراقصات المشجعات.

وظهرت ديميت أوزديمير، على الشاشات لأول مرة كعارضة في أحد كليبات المطرب مصطفى صندل الغنائية. 

وكممثلة بدأت أوزديمير تشق طريقها عام 2013، حيث ظهرت لأول مرة بدور "إيلين" في الدراما التركية الشهيرة "سأعطيك سرًا" والذي قام ببطولته كل من النجمة إسراء رونابار، والنجم مراد خان، والنجم إكين كوش.

وتعتبر ديميت أوزديمير الابنة الصغرى لعائلة لها ثلاث فتيات أكبر منها، ومنذ أن انفصل والداها انتقلت مع والدتها وشقيقتها الكبرى للعيش في اسطنبول.

ديميت اوزديمير التواصل الاجتماعي انستجرام إسطنبول سينما دراما تركيا

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