محافظ المنيا يعتمد التعديلات الخاصة بالمخطط الاستراتيجي العام لمدينة أبوقرقاص

اعتمد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا التعديلات الخاصة بالمخطط الاستراتيجي العام لمدينة أبوقرقاص، عقب إجراء بعض التعديلات عليه، وبذلك يكون قد تم الانتهاء من اعتماد المخطط الاستراتيجي لـ 9 مدن على مستوى المحافظة.

جاء ذلك بحضور المهندس مجدي ربيع رئيس المركز الإقليمي لشمال الصعيد بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندسة أسماء صلاح مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة.

أكد المحافظ أن الاعتماد يأتي ضمن خطة الدولة لتحديد مناطق الامتدادات العمرانية الجديدة والتحكم في النمو العشوائي للمباني وتحسين البيئة العمرانية وتنفيذ اشتراطات البناء ومنع التعدي على أملاك الدولة.

وشدد المحافظ، على أهمية إنجاز المخططات التفصيلية لباقي المدن، وضرورة الالتزام بالقانون وتنفيذه لتكون جميع الرخص مطابقة لخطوط التنظيم الرسمية للمحافظة.

من جانبها، أوضحت المهندسة أسماء صلاح مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة أنه تم الانتهاء من اعتماد المخطط الاستراتيجي لـ 9 مدن على مستوى المحافظة، كما تم الانتهاء من المخطط التفصيلي لعدد 7 مدن، وجارٍ إنهاء المخطط التفصيلي لمدينتي ديرمواس ومطاي.

وأوضح المهندس مجدي ربيع رئيس المركز الإقليمي لشمال الصعيد بالهيئة العامة للتخطيط العمراني أن التعديلات على مخطط أبوقرقاص جاءت استجابة لطلبات بعض المواطنين، بشأن وجود تضرر من المواطنين من بعض عروض الشوارع وصعوبة التنفيذ وبعض الاستخدامات الأخرى .