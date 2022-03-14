عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يعتمد التعديلات الخاصة بالمخطط الاستراتيجي العام لمدينة أبوقرقاص

محافظ المنيا يعتمد
محافظ المنيا يعتمد مخطط ابوقرقاص

اعتمد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا التعديلات الخاصة بالمخطط الاستراتيجي العام لمدينة أبوقرقاص، عقب إجراء بعض التعديلات عليه، وبذلك يكون قد تم الانتهاء من اعتماد المخطط الاستراتيجي لـ 9 مدن على مستوى المحافظة.

جاء ذلك بحضور المهندس مجدي ربيع رئيس المركز الإقليمي لشمال الصعيد بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندسة أسماء صلاح مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة.

أكد المحافظ أن الاعتماد يأتي ضمن خطة الدولة لتحديد مناطق الامتدادات العمرانية الجديدة والتحكم في النمو العشوائي للمباني وتحسين البيئة العمرانية وتنفيذ اشتراطات البناء ومنع التعدي على أملاك الدولة.

وشدد المحافظ، على أهمية إنجاز المخططات التفصيلية لباقي المدن، وضرورة الالتزام بالقانون وتنفيذه لتكون جميع الرخص مطابقة لخطوط التنظيم الرسمية للمحافظة.

من جانبها، أوضحت المهندسة أسماء صلاح مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة أنه تم الانتهاء من اعتماد المخطط الاستراتيجي لـ 9 مدن على مستوى المحافظة، كما تم الانتهاء من المخطط التفصيلي لعدد 7 مدن، وجارٍ إنهاء المخطط التفصيلي لمدينتي ديرمواس ومطاي.

وأوضح المهندس مجدي ربيع رئيس المركز الإقليمي لشمال الصعيد بالهيئة العامة للتخطيط العمراني أن التعديلات على مخطط أبوقرقاص جاءت استجابة لطلبات بعض المواطنين، بشأن وجود تضرر من المواطنين من بعض عروض الشوارع وصعوبة التنفيذ وبعض الاستخدامات الأخرى .

المنيا محافظ المنيا التخطيط القانون التخطيط العمرانى محافظة المخططات التفصيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة لـ كيروش | 4 لاعبين يغيبون عن مباراة السنغال ..ما البدائل؟

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يصل لـ مستويات تاريخية

الغيرة من فنانة شابة ..تفاصيل انفصال راندا رياض ومحمد الشرنوبي"خاص"

بيمثلوا على الناس.. مرتضى منصور: ضيوف برنامج رامز جلال عارفين إنه مقلب

أوكرانيا تعلن توقف أعمال الصيانة في مفاعل تشرنوبيل

حاول هتك عرض سيدة لابتزازها.. عقوبات رادعة تواجه دجال حلوان

لماذا سميت ليلة منتصف شعبان عيد الملائكة ؟.. لسببين لا يعرفهما كثيرون

الأرصاد: أجواء شتوية شديدة البرودة وأمطار خلال الساعات المقبلة

موضوعات متعلقة

أول مؤتمر للأمراض الجلدية بصعيد مصر يعقد فى المنيا

ترشيحاتنا

الأمن الغذائي والزراعة.. كيف تتعامل الدولة مع التداعيات المقلقة اقتصاديا للحرب بأوكرانيا؟

وزير التعليم يدعو متابعيه للانضمام لجروب Mathematica in Egypt عبر فيس بوك

3 أبريل آخر موعد|الخارجية تعلن عن حاجتها لإيفاد أطباء للعمل بالجابون وبوروندي

توقعات بسقوط أمطار.. الأرصاد: انتهاء موجة الطقس البارد الأربعاء

خطوات تحميل تحديثات تابلت أولى ثانوي استعدادا لعقد الامتحانات التدريبية الأحد القادم

وزير الخارجية يسلم رئيس الوزراء الماليزي رسالة من السيسي | صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات البحرية تنقذ طاقم سفينة بضائع تعرضت للغرق أمام سواحل الإسكندرية

كيفك انت.. حكاية أغنية ترددت جارة القمر فيروز 4 سنوات قبل غنائها

حكاية عم "سيد"؟.. 50 عاما في صناعة فوانيس رمضان جريد النخيل بأسيوط

الحرب تشتد بين روسيا وفيس بوك.. ماذا فعل مارك ليثير غضب بوتين؟

فيديو

مشاهد جريئة.. جدل واسع ومطالبات بوقف فيلم صالون هدى

ترفع فيه الأعمال..سبب تسمية شهر شعبان بهذا الاسم

فيديوجراف|بسبب الغيرة من فنانة مشهورة.. انفصال محمد الشرنوبي وراندا رياض

أنغام تنفي زواجها بحسين فهمي خلال حفل الكويت.. "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

لكي تنجح قمة المناخ في شرم الشيخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. المواجهة التشريعية لخطر الوساطة العقارية

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ