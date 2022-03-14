الضرائب تخطر نقيب المحامين بفتح مركز فني لدعم الممولين بنادي وزارة المالية

أرسلت مصلحة الضرائب المصرية، مخاطبة رسمية إلى رجائي عطية نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، لإخطاره بفتح مركز لدعم الممولين فنيا، وذلك لتقديم المساعدة والتسهيل على السادة المحامين في تقديم إقراراتهم الضريبية، وذلك طوال أيام الأسبوع، بمقر نادي وزارة المالية، بكورنيش نيل العجوزة.

وجاء في الخطاب: نحيط سيادتكم علما بأن السيد الدكتور معالي وزير المالية والسيد الأستاذ رئيس مصلحة الضرائب المصرية، قد وافق على فتح مركز لدعم الممولين فنيا في تقديم الإقرار الضريبي تحت إشراف مستشار رئيس المصلحة لتكنولوجيا المعلومات، وذلك بمقر نادى وزارة المالية، ويسعدنا مساعدة واستقبال السادة المحامين لتقديم الإقرار الضريبي طوال أيام الأسبوع من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة السادسة مساءا، بمقر نادى وزارة المالية، 79 كورنيش النيل العجوزة أمام السيرك القومي.