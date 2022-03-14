25 عاما على إنشائها.. كلية التكنولوجيا والمعلومات جامعة السويس تحتفل باليوبيل الفضي

تنظم كلية التكنولوجيا والتعليم – جامعة السويس مهرجانا للاحتفال باليوبيل الفضي بمناسبة مرور 25 عاما على انشاء الكلية تحت شعار (التعليم التكنولوجي والجمهورية الجديدة) في 22 من مارس الجاري تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى و البحث العلمى و الدكتور السيد عبد العظيم الشرقاوى رئيس جامعة السويس.

ومن المقرر ان يشهد الحفل حضور العديد من الشخصيات الأكاديمية الهامة ورجال الصناعة .

وأكد الدكتور السيد الشرقاوي رئيس الجامعة رئيس اللجنة العليا للاحتفالية ان الحفل سيبدأ يوم الثلاثاء الموافق 22 مارس بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة السويس وسيتم تكريم بعض من خريجي الكلية ذوى التأثير في المجتمع بتخصصات الكهرباء والميكانيكا والانشاءات المدنية والتبريد والتكييف والنسيج منذ عام 1996 حتي 2022 .

من جانبه قال الدكتورحسام الدين مصطفى عطية عميد الكلية وعضو اللجنة العليا للاحتفالية انه سيتم تنظيم حلقتي نقاش الأولى بعنوان مستقبل التعليم التكنولوجي بمصر في اطار تحقيق رؤية مصر 2030 والثانية بعنوان الاستدامة البيئية ومستقبل الطاقة في مصر في اطار تحقيق رؤية مصر 2030 وسوف يقام الحفل على مسرح الجامعة متضمنا فقرات فنية.

كما اكد الدكتور عمر محمد عمر وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعضو اللجنة العليا للاحتفالية ان للاحتفالية هدفين هما تنظيم حلقات نقاش حول مستقبل التعليم التكنولوجي في مصر والطاقة والاستدامة البيئية وصقل وترسيخ قيمة التعليم التكنولوجي في نفوس الطلاب ولكن الهدف الاساسي هو عقد شراكات وبروتوكول تعاون مع رجال الصناعة المعنيين في اقليم شمال غرب قناة السويس ومصر عموما.

وذلك لتقوية الرابط بين البحث العلمي في مصر والقطاع الصناعي ممثلا في الشركات الصناعية المختلفة من خلال خريج مجهز تكنولوجيا بشكل يلبي احتياجات سوق العمل كما تستهدف الاحتفالية الترويج لكليات التعليم التكنولوجي ومدي اهميته للنهوض بمستوى الصناعة في إطار رؤية مصر 2030 .