رئيس الحملة القومية للقمح: لدينا مخزون كاف ولا داعي للقلق.. فيديو

قال الدكتور رضا محمد، رئيس الحملة القومية للقمح بوزارة الزراعة، إن الرئيس السيسي دائما مشغول ومهموم بمشاكل المواطنين.



أضاف "محمد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار"،: "الرئيس السيسي وجه أمس بزيادة حافز توريد القمح، والذي يسهم في توريد أكبر كمية ممكنة من القمح لم تحدث في تاريخ مصر"، متابعا: "المساحة المنزرعة هذا العام أكثر من العام الماضي بمساحة تصل إلى 250 ألف فدان".

وأشار الدكتور رضا محمد، رئيس الحملة القومية للقمح بوزارة الزراعة،: "من المتوقع توريد ما لا يقل عن 5 مليون طن قمح هذا العام"، موضحا: "تم توريد 3.5 مليون طن قمح العام الماضي".

وأوضح الدكتور رضا محمد، رئيس الحملة القومية للقمح بوزارة الزراعة،: "نعمل على توريد أكبر كمية ممكنة من القمح لتحقيق الاكتفاء الذاتي"، مردفا: "مخزون القمح يكفي لآخر العام وليست هناك أزمة ولا داعي للقلق".

