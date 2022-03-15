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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ندى موسى تشارك متابعيها كواليس رحلتها إلى باريس

صدى البلد

شاركت الفنانة ندى موسى، متابعيها صورا جديدة لها، نشرتها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت ندى موسى في الصورة بإطلالة كاجوال واعتمدت الشعر الكيرلي، وذلك من رحلتها بفرنسا، ما نال إعجاب متابعيها.

بالكيرلي المجعد.. ندى موسى تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

وفي سياق آخر شاركت الفنانة ندى موسى في مسلسل البحث عن علا مع هند صبري، والذي تعود فيه النجمة هند صبري بعد غياب أكثر من 10 سنوات للشخصية المحبوبة علا عبد الصبور، ولكن بعد أن كبرت وأصبحت ٤٠ عاما ويعرض الإعلان صدمة علا بعد إخبار زوجها الذي يلعبه هاني عادل أنه يريد الطلاق.

علا" التي أنجبت ولدا وبنت تواجه العالم في محاولة للتعامل مع الواقع وهو ما نراه من خلال رحلتها التي تقابل فيها عدد كبير من النجوم.

يعتبر المسلسل من أحدث مسلسلات نتفيلكس العربية، حيث تخوض علا خلال ست حلقات العديد من المغامرات في عالم جديد ورحلة مميزة تتأرجح فيها ما بين دوامة الحياة وبين محاولاتها لإعادة اكتشاف ذاتها كامرأة في حين تحاول الموازنة بين دورها كام وزوجة و رائدة أعمال.

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