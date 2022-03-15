تداول 7908 أطنان بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

شهدت موانئ البحر الأحمر في الحركة الملاحية و حركة تداول البضائع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وصول ومغادرة 5 سفينة خلال اليوم.



سجلت الهيئة بموانئها وصول 3 سفن بضائع عامة ومتنوعة، ومغادرة 2 سفن بضائع عامة ومتنوعة ، وترسو على الأرصفة 11 سفينة، ومن المنتظر دخول 1 سفينة جديدة اليوم

وفي هذا الصدد، يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.



حيث شملت حركة الصادرات تداول 7436 طن بضائع عامة ومتنوعة و 67 شاحنة.

كما شملت حركة الواردات تداول 472 طن بضائع عامة ومتنوعة 187 شاحنة و 15 ملاكي.



هذا وقد استقبل ميناء سفاجا السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 96 شاحنة و 14 ملاكي وتم مغادرة السفينة ندي بحمولة 5700 طن اسمنت تصدير الي بورسودان.



كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان ومغادرة السفينة سيناء وعمان حيث تم استقبال 71 شاحنة بحمولة 356 طن بضائع عامة و 116 طن بضائع عامة ترانزيت الي ليبيا و 1 ملاكي وتصدير 67 شاحنة بحمولة 1736 طن بضائع عامة.



• كما غادر ميناء السويس السفينة النوي اكسبريس بحمولة 40 سيارة ملاكي متجهة الي جدة