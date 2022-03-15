ماس كهربائي وراء حريق مصنع شبرا الخيمة.. تفاصيل

كشفت المعاينة الأولية لحادث اندلاع حريق مصنع بلاستيك بحى شرق شبرا الخيمة فى القليوبية أن سبب الحريق نشوب ماس كهربائي مما أدى إلى وقوعه ، وتم السيطرة على الحريق دون أي خسائر فى الأرواح.



تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حريق بكسارة بلاستيك في حى شرق شبرا الخيمة دون إصابات أو خسائر بشرية.



وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية بقيادة اللواء هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية، وتم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق والمنازل المجاورة، حفاظا على أرواح وحياة الموطنين.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية والأجهزة التنفيذية بالتحرى عن أسباب نشوب الحريق ومعرفة وجود تراخيص للكسارة من عدمه وتطبيق اشتراطات الحماية المدنية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.