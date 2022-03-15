اشتعال النيران في سيارة نقل ثقيل علي طريق العريش - رفح

اشتعلت النيران في سيارة نقل ثقيل، تحمل موادا غذائية، عقب انقلابها على الطريق الدولي العريش - الشيخ زويد رفج، عند أحد المنحنيات علي الطريق بسبب عدم سيطرة السائق عاي عجلة القيادة ، دون وقوع أي إصابات.حيث تم إخطار الأجهزة المعنية لتتولي التحقيقات في الحادث.



سلع غذائية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن شمال سيناء، بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل تحمل بضائع و سلع غذائية، أثناء سيرها على الطريق الدولي العريش الشيخ زويد رفح، عند أحد المتخنيات، ما أسفر عن اشتعال النيران في السيارة، وتم الدفع بـ٣ سيارات من قوات الحماية المدينة للسيطرة على الحريق.

ودفع مرفق إسعاف شمال سيناء بـ 3 سيارات إسعاف بمنطقة الحادث، وأكدت غرفة العمليات ، أنه لا وجود لأي إصابات، وتم إنقاذ السائق ومساعده قبل احتراق السيارة.