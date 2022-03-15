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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب الجودو يتلقى دعوة للمشاركة في معسكر دولي بالسعودية

منتخب الجودو
منتخب الجودو

تلقى مرزوق علي رئيس مجلس إدارة اتحاد الجودو، دعوة من رئيس الاتحاد السعودي، تتضمن طلب استضافة منتخب مصر في المعسكر الدولي، المقرر إقامته خلال شهر أبريل المقبل بالمملكة، بمشاركة عدد كبير من المنتخبات.

ومن المقرر أن يشهد المعسكر الدولي ، مشاركة منتخبات أوزبكستان وآذربيجان وتونس والجزائر والسعودية، بالإضافة إلى لاعبي منتخب مصر، ويقام على مدار 10 أيام.

ويأتي المعسكر في إطار استعدادات منتخبنا لخوض منافسات البطولة الأفريقية المقرر إقامتها خلال شهر مايو المقبل بالجزائر، وأيضا دورة ألعاب البحر المتوسط شهر يونيو المقبل.

وأنهى مرزوق علي ، رئيس الاتحاد، اتفاقه على خوض المعسكر مع الجانب السعودي والجانب الأوزبكستاني، خلال تواجده في باريس لحضور منافسات بطولة الجائزة الكبرى مؤخرا.

ومن المنتظر أن يعلن اتحاد الجودو، قائمة المنتخب المقرر مشاركته في المعسكر خلال الأيام المقبلة، على أن يخضع اللاعبين لمسحات كورونا قبل السفر مباشرة للتأكد من سلامتهم.

ويواصل منتخب الجودو بقيادة المدير الفني الروسي إلكسندر ميخائلين، استعداداته للمشاركة في منافسات البطولة الأفريقية، المقرر إقامتها شهر مايو المقبل في الجزائر.

وقرر مجلس إدارة اتحاد اللعبة برئاسة مرزوق محمد، تنظيم معسكرات داخلية وخارجية للمنتخب استعدادا للمشاركة في البطولة القارية، ودورة ألعاب البحر المتوسط.

وانطلق معسكر المنتخب الوطني في المركز الأولمبي بالمعادي، بمشاركة عدد كبير من اللاعبين استعدادا للمشاركة في البطولات المقبلة، وشهدت التدريبات حماس كبير من اللاعبين ورغبة في تقديم مستويات مميزة.

ومن المقرر أن يستمر معسكر منتخب الجودو في المركز الأولمبي بالمعادي حتى المشاركة في منافسات البطولة الأفريقية، مايو المقبل بالجزائر، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لحماية اللاعبين من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

ويسعى اتحاد الجودو حاليا إلى تكوين قاعدة كبيرة من اللاعبين صغار السن، من أجل إثقال خبراتهم وإمكانياتهم وتجهيزهم للانضمام للمنتخبات.

ونظم اتحاد الجودو مؤخرا عدد من بطولات الجمهورية في مختلف المراحل العمرية، وشهدت مشاركة عدد كبير من اللاعبين، ومنافسة قوية على حصد المراكز الأولى.

وتشهد البطولات المحلية للجودو حاليا حالة من الزخم الشديد من جانب اللاعبين، من أجل الظهور بمستوى مميز، يؤهلهم للانضمام لمعسكرات المنتخبات.

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