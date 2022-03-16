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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات|"إحصاء أبوظبي" يوقع اتفاقية تعاون مع "إيكونوميست إمباكت" العالمية

أرشيفية
أرشيفية

وقع مركز الإحصاء في أبوظبي اتفاقية مع إيكونوميست إمباكت العالمية ضمن جهود المركز لإعداد دراسات بحثية لتطوير مؤشرات جودة الحياة في إمارة أبوظبي عبر شبكة متكاملة من البيانات الإحصائية الدقيقة لمجالات الرعاية الصحية والثقافة والبيئة والتعليم والبنية التحتية.

وبحسب وكالة انباء الإمارات “وام"، تأتي هذه الاتفاقية في إطار خطة المركز لتطوير منظومة العمل الإحصائي في الإمارة وزيادة حجم البيانات والمعلومات المستخدمة في تحسين مؤشرات جودة الحياة بناءً على رؤى وتحليلات تراعي أهم المتغيرات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية.

ويطور المركز هذه الرؤى والتحليلات الإحصائية لاستخدامها في بناء تصورات مدروسة تدعم صنّاع القرار وتستشرف مستقبل أهم الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.

وفي هذا الإطار، تعمل إيكونوميست إمباكت على إجراء دراسات متخصصة يمكن الاعتماد عليها في التعرف على فرص التحسين والتطوير.

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وقال سعادة أحمد محمود فكري مدير عام مركز الإحصاء في أبوظبي " يواصل المركز العمل على بناء شبكة متكاملة للمعلومات والبيانات الإحصائية والتطبيقات المتطورة التي توفر مؤشرات إحصائية موثوقة لرصد التقدم المحرز في تنفيذ رؤية أبوظبي 2030 وتحسين جودة الحياة في الإمارة".

وأضاف " في هذا الإطار، يتخذ المركز خطوات مدروسة نحو تطوير القدرات الإحصائية للإمارة من خلال بناء شراكات استراتيجية مع القطاعين العام والخاص لتوفير حزمة متكاملة من خدمات المسوح، واستطلاعات الرأي والاستشارات الإحصائية التي ترتقي بجودة البيانات الإحصائية في أبوظبي".

من جانبه، قال دانيال موريس، المدير التجاري لمؤسسة إيكونوميست إمباكت..

" نتطلع إلى العمل مع مركز الإحصاء – أبوظبي، وتوفير الدعم المطلوب في عملية جمع البيانات المحلية وإعداد تقارير تعكس سمات وخصائص الإمارة مع تحديد أولويات التطوير بها".

يذكر أن مركز الإحصاء في أبوظبي أطلق مؤخرًا منصة التحليل والاستقراء كمنظومة متطورة توفر بيانات إحصائية ونماذج تحليلية وعمليات محاكاة متقدمة باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال تحليل البيانات.

وتوفر المنصة لصناع القرار إمكانية دراسة أثر الخطط والسياسات في شتى القطاعات كما يمكنها التنبؤ بالمتغيرات بما يحقق أعلى درجات الكفاءة في الإدارة وتكامل الموارد.

اقتصاد الرعاية الصحية البنية التحتية منظومة العمل وكالة انباء الامارات التحديات أبوظبي Finanace Real Estate

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