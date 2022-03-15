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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حسين فهمي رئيسا لمهرجان القاهرة السينمائي الدولى

حسين فهمي
حسين فهمي

أصدرت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة قرارا بتولي الفنان الكبير حسين فهمي رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 44 لعام 2022  خلفا للمنتج والسيناريست محمد حفظي.
ووجهت عبد الدايم الشكر للمنتج محمد حفظي على ما بذله من جهد خلال رئاسته للمهرجان في السنوات الماضية استطاع خلالها تطوير المهرجان  وتمنت له دوام التوفيق في مسيرته العملية كمنتج وسيناريست مشيرة أنه سوف يقام حفل خلال الايام المقبلة في تقليدا جديد يتم خلاله تسليم رئاسة المهرجان بحضور الفنان حسين فهمي والمنتج محمد حفظي.

محمد حفظي عضوًا بلجنة تحكيم المسابقة الدرامية للسينما العربية Sundance 2022

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يذكر أن الفنان حسين فهمي هو احد إيقونات السينما المصرية تخرج فى المعهد العالي للسينما، درس الإخراج بالولايات المتحدة الأمريكية، واكتشفه المخرج حسن الإمام كممثل، قدم للسينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة قرابة 200 عملا فنيا طوال رحلته  الفنية التى بدأها عام 1970 ، كما سبق وتولى رأسة المهرجان لمدة 4 دورات فى الفترة من 1998 – 2001 واستطاع خلال تلك الدورات إحداث طفرة وتطوير للمهرجان وفعالياته وخلال مسيرته الفنية حصل على جوائز أحسن ممثل عن أفلامه "دمي ودموعي وابتسامتي، الأخوة الأعداء، الرصاصة لا تزال في جيبي، انتبهوا أيها السادة كما حصد جائزة أحسن بحث سينمائي عن بحثه «علاقة المخرج بالممثل» في مهرجان النيلين عام 1983 وقدم العديد من البرامج التلفزيونية.

إيناس عبد الدايم مهرجان القاهرة السينمائي محمد حفظي الولايات المتحدة وزيرة الثقافة المنتج محمد حفظي السنوات الماضية

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