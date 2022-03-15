وزارة الزراعة: الدولة لم تهمل الأراضي وحققت الأمن الغذائي

قال محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن قطاع الزراعة لا يمثل فقط اقتصاد الدولة المصرية، وإنما يمثل أيضًا نسبة كبيرة من المجتمع الريفى، والأمن الغذائى المصرى.

وأضاف "القرش"، خلال مداخلة هاتفية بنشرة أخبار اكسترا نيوز، أن الدولة المصرية نفذت العديد من المشاريع للتوسع فى المساحة المنزرعة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة، إلى أنه فى نفس الوقت لم تهمل الدولة الأراضى القديمة المنزرعة بالفعل، وقامت بعمل مشروعات كثيرة منها إنتاج تقاوى، والوصول إلى أقصى استفادة ممكنة من وحدة الأرض والمياة.

وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن كل ذلك كان له انعكاسا على تحقيق الأمن الغذائى على معظم الخضروات والفاكهة، ووجود كميات كثيرة من مصادر الإنتاج للمواطنين المصرى.