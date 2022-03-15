أخبار التكنولوجيا|موظفو جوجل غير راضين عن الأجور والرواتب.. وسعر PlayStation 5 وملحقاته في مصر

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



أصدرت شركة Sony سونى اليابانية جهاز PlayStation 5 لألعاب الفيديو منذ أكثر من عام ، ولكن يظل جهاز PlayStation 5 وملحقات الألعاب الخاصة به من أصعب الأجهزة التي يصعب الحصول عليها في الوقت الحالي حيث تواجه الشركة مشكلات في عدم توفرها نظرا لأزمة الرقائق وأشباه الموصلات التى تضرب شركات التكنولوجيا.



أظهرت استطلاعات الرأى السنوية للموظفين في شركة جوجل Google الأمريكية والتى تعرف باسم Googlegeist"" عدم رضا موظفى الشركة عن المرتبات التى يتقاضونها حيث يعتبر عدد كبير من الموظفين أن المرتبات غير عادلة وغير تنافسية.



كشفت تسريبات أن هواتف Redmi K50 القادمة من شركة شاومى الصينية، والى سيتم إصدارها خلال أيام ستحصل على عدد من التقنيات الكبيرة في الشاشة منها أنها ستحصل على شاشة بتقنية WQHD OLED والتى تعمل بها أجهزة التليفزيون الذكية.



تعتزم شركة موتورولا الأمريكية إطلاق هاتفها المتميز Motorola Edge 30 Pro خلال أيام، حيث من المقرر أن يصدر في الأسواق العالمية في 24 مارس المقبل، مع عدد من المواصفات الجبارة التى تأتى لأول مرة هذا العام في أى هاتف أندرويد.



تعتزم شركة فيفو الصينية إطلاق هاتف vivo X Fold القابل للطي قريبا، حيث كشف عدد من الصور لأول مرة تصميم الهاتف في وضع العرض الكامل، والذي يحتوى على غلاف سميك مع حافة منحنية وثقب صغير في منتصف الشاشة، مع وحدة كاميرا دائرية موضوعة داخل كتلة مستطيلة.