المخرج محمد دياب: مسلسل مون نايت تكلف 3 مليارات جنيه.. فيديو

أكد المخرج محمد دياب، أنهم يعملون على مسلسل "مون نايت" منذ عامين والتعليقات عليه إيجابية للغاية، قائلا: "نجاحي في هوليوود ممكن يفتح أبواب لناس وموهوبين عرب كتير وحبيت أثبت أنه تم اختياري في هوليوود عشان احسن مخرج، وفكرة الذهاب إلى هوليوود تراودني من بدايتي".

وكشف المخرج محمد دياب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة" القاهرة والناس"، عن تكلفة مسلسل "مون نايت"، قائلا: "مسلسل مون نايت تكلف 3 مليار جنيه وحزين لعدم تصويره في مصر".

وأشار المخرج محمد دياب، إلى أن ردود الأفعال على مسلسل "مون نايت" كانت مبهرة وتخطت الألف تحليل من محبي مارفل لمشاهد الحلقات"، مؤكدا أن مصر بها مواهب غير طبيعية في كل المجالات وحرص على مشاركة المونتير أحمد حافظ والموسيقار هشام نزيه في المسلسل.