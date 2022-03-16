مصطفى الفقي: الصين ستكون الوسيط في حل الأزمة بين روسيا والغرب| فيديو

قال الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، إن العالم تغير الآن، ولم يعد مثلما كان في فترة الستينيات، مؤكدا أنه سيتم التوصل إلى اتفاق بين روسيا والغرب من خلال الوساطة عبر دولة الصين.

واضاف مصطفي الفقي خلال لقائه في برنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناه "أم بي سي مصر"، أن بوتين لم يقبل وساطة إسرائيل ولا تركيا ولن يقبل وساطة أي دولة إلا الصين، مشيرا إلي أن الصين تمثل خلفية كبيرة لروسيا الاتحادية وهي التي ستقول كلمتها في النهاية.

واوضح مصطفي الفقي ، إن روسيا تميل إلي رأى الصين لأن وجود الصين مع روسيا إضافة، مؤكدا أنه يجب ألا نعتقد أن المسألة هي حرب أوكرانيا، ولكنها أكبر بكثير.