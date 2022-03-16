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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل 103 أطفال منذ بدء الغزو.. القوات الروسية تقصف مستشفى في ماريوبول

القوات الروسية تقصف
القوات الروسية تقصف مستشفى في ماريوبول الأوكرانية

أعلن المدعي العام الأوكراني، اليوم الأربعاء، أن 103 أطفال قتلوا حتى الآن منذ بدء الغزو الروسي على البلاد.

وقد اتهمت السلطات الأوكرانية، اليوم الأربعاء، القوات الروسية بقصف مستشفى في ماريوبول والسيطرة عليها.

وذكرت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك، أن القوات الروسية أطلقت النار من المستشفى التي استحوذت عليها في ماريوبول، الأمر الذي يهدد الممر الإنساني.

وأشارت فيريشوك، إلى أن القوات الروسية سيطرت على مستشفى بداخلها 400 شخص.

وأكدت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني على أنه يتم بذل الجهود لفتح الممرات الإنسانية اليوم في إزيوم وماريوبول.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن قصف روسي  لمستشفى للولادة والأطفال في ماريوبول، قائلاً إن “الأطفال دفنوا تحت الأنقاض”.

وكتب الرئيس الأوكراني في تغريدة علي حسابة الرسمي علي “تويتر”، “القوات الروسية قصفت مستشفي للأطفال في ماريبول. الناس والأطفال تحت الأنقاض.. هذه الوحشية!”.

ومن جانبها، اتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أوكرانيا بإنشاء مواقع قتالية في مستشفى الولادة والأطفال في ماريوبول، وذلك قبل ساعات من قصفها.

وقالت زاخاروفا في إفادة صحفية، إن “القوميون الأوكرانيون في ماريوبول قاموا بطرد الموظفين والمرضى من مستشفى الأطفال، وجهزوا مواقع قتالية فيه”.
 

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