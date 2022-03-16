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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بحضور رجائي عطية.. نقابة محامين الأقصر تفتتح 4 استراحات بمجمع المحاكم غدا

صدى البلد

تفتتح نقابة محامي الأقصر برئاسة النقيب الدوشي شاكر، غدا الخميس، 4 استراحات للسادة المحامين بمجمع محاكم الأقصر ، وذلك بعد الانتهاء من أعمال صيانتها وتطويرها، وذلك بحضور الأستاذ رجائي عطية نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، وعدد من أعضاء مجلس النقابة العامة، وأعضاء مجلس نقابة الأقصر.

 

وقال الدوشي شاكر نقيب محامي الأقصر، إنه تم عمل تجديد شامل لغرف النقابة بمجمع المحاكم، ومحكمة أرمنت، من تركيب حوائط خشبية، ودهانات، بالإضافة إلى تجديد وتطوير شبكة الكهرباء بالكامل، وتجديد أعمال السباكة، وتزويد الغرف بالتكيفيات استعدادا لفصل الصيف، كما تم تزويد الغرف بفرش وأثاثات جديدة، وكل ما يلزم لتكون بالشكل الذي يليق بالسادة محامي الفرعية.

 

وأكد نقيب محامي الأقصر، أن النقيب العام يولي أهمية كبيرة لتطوير كافة غرف المحامين على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى صرفه كافة الموارد المالية اللازمة لتجديد وتطوير استراحات السادة المحامين بالمحافظة.

 

فيما أضاف خالد خضري عضو مجلس النقابة الفرعية، أنه تم الإنتهاء من تطوير غرف المحامين بمجمع المحاكم، وأصبحت جاهزة لاستقبال السادة المحامين، مؤكداً أن مجلس النقابة الفرعية بالأقصر يعمل جاهدا لتلبية كافة احتياجات المحامين وتوفيرها وذلك بالتعاون مع مجلس النقابة العامة.

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