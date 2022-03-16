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رياضة

اتحاد الخماسي الحديث يشكر «سيتي كلوب» للتنظيم المتميز لبطولة الجمهورية

صدى البلد

أرسل شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث، خطاب شكر وتقدير  إلي مجلس إدارة شركة سيتي كلوب لإدارة المنشآت الرياضية برئاسة العميد محمد مرجان، بعد تنظيم نادي سيتي كلوب فرع بنها، بطولة الجمهورية للخماسي الحديث على ستاد بنها، كأول بطولة فى إطار التعاون المثمر بين أندية سيتى كلوب ومجلس إدارة الاتحاد المصرى للخماسى الحديث.  

وتضمن خطاب الاتحاد المصري للخماسي الحديث أن مجلس الإدارة يتقدم ببالغ الشكر والتقدير لشركة سيتي كلوب، على حفاوة الاستقبال وحسن استضافة بطولة الليزر _ رن سيتي تور، التي أقيمت على ملاعب فرع بنها، يوم السبت 1 مارس 2022، بمشاركة  أكثر من 800 فرد ( لاعب _ مدرب _ إداري _ أولياء أمور)، وأن هذا ليس بجديد على شركة سيتي كلوب وقيادتها الحكيمة، مما يساهم بشكل كبير في النجاح الباهر والمستمر في تنظيم بطولات الاتحاد المصري للخماسي الحديث.

وأضاف الخطاب أن الاتحاد المصري للخماسي الحديث يفتخر دائما بالتعاون مع شركة سيتي كلوب لما تقدمه من دعم غير محدود للرياضة المصرية بشكل عام والاتحاد المصري للخماسي الحديث بشكل خاص، من أجل رفع راية مصر عاليا في المحافل الرياضية. 
 كما أرسل الاتحاد المصري للخماسي الحديث ، درع الاتحاد الي مجلس إدارة شركة سيتي كلوب تعبيرا عن تقديره للمجهود الكبير الذي بذلته شركة سيتي كلوب للتأكيد على قدرة ملاعبها علي استضافة أقوى البطولات و مدي احترافيتها وجاهزيتها لذلك.

ويهدف البروتوكول الموقع مع اتحاد الخماسي الحديث، إلى نشر اللعبة من خلال تنظيم بطولات وتأسيس أكاديميات للعبة بأندية سيتي كلوب بمختلف المحافظات، وأتت ثمارها مؤخرا بانطلاق بطولة الجمهورية على استاد بنها.

وباتت صالات وملاعب أندية  سيتي كلوب "قبلة" جميع الاتحادات لاستضافة المباريات الرسمية ،حيث استضافت صالة سيتى كلوب فرع بنها بنادى بنها الرياضى ، مؤخرا  أول مباراة رسمية فى الكرة الطائرة بين فريقى نادى بنها الرياضى و نادى هليوليدو، ونفس الأمر لصالة سيتي كلوب طنطا التي استضافت مباريات الدورة المجمعة الأولى والثانية للمنافسة على البقاء في دورة محترفي كرة اليد .

كما استضافت ملاعب نادي سيتي كلوب أسوان ، فعاليات النسخة الثالثة من أوليمبياد المحافظات الحدودية " أسوان 2021" ، بمشاركة 18 ألف رياضي من 6 محافظات حدودية مصرية، هي شمال سيناء و جنوب سيناء والبحر الأحمر وأسوان والوادي الجديد ومرسى مطروح، واستضافت الملاعب منافسات في رياضات كرة القدم الخماسي و الكرة الطائرة و تنس الطاولة والكاراتيه وألعاب القوى و كرة يد وكرة السلة و السباحة والكرة الطائرة جلوس ورياضات أخرى جماعية وفردية.

 

بطولة الجمهورية كرة السلة الاتحاد المصري الكرة الطائرة تنس الطاولة مرسى مطروح محمد مرجان

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