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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أبرزها علاج عسر الهضم.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الزنجبيل يوميا

الزنجبيل
الزنجبيل

يحتوي الزنجبيل على العديد من الفوائد الصحية ، التي يمكن أن تفيد الجسم بشكل كبير، ويساعد استخدام الزنجبيل في العديد من الأشياء، فيعمل الزنجبيل على تجديد صحة الشعر والبشرة وغيرها من الفوائد العديدة.

 

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ماذا يحدث للجسم عند تناول شاي الزنجبيل أثناء الحمل.. فوائد مذهلة

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هل الزنجبيل يضر الحامل في الأشهر الأولى ؟

 

فوائد الزنجبيل

يسهل فقدان الوزن
يساعد الزنجبيل الجاف على فقدان الوزن عن طريق تحسين عملية الهضم ، مما يساعد في حرق الدهون المخزنة ومعالجة الجلوكوز في الدم، كما أنه يسرع عملية التمثيل الغذائي ويتحكم في امتصاص الدهون ، وذلك بفضل خصائصه الحرارية، كما يساعد على الحد من الجوع والإفراط في تناول الطعام.

يخفض الكوليسترول
أثبتت الأبحاث العلمية أن الزنجبيل الجاف يساعد في خفض مستويات الكوليسترول الكلي والدهون الثلاثية، أظهرت دراسة استمرت 45 يومًا انخفاضًا كبيرًا في علامات الكوليسترول عندما تناول الأشخاص حوالي ثلاثة جرامات من مسحوق الزنجبيل الجاف يوميًا.

عسر الهضم
والزنجبيل الجاف أيضا يخفف الألم والانزعاج في المعدة الناجم عن عسر الهضم المزمن، يقال إن التأخير في إفراغ المعدة يسبب عسر الهضم ، وقد ثبت أن الزنجبيل يخفف من هذه المشكلة، أظهرت دراسة أجريت على 24 شخصًا صحيًا أن تناول جرام إلى جرامين من مسحوق الزنجبيل الجاف قبل الوجبة يسرع من إفراغ المعدة بنسبة 50 في المائة.

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