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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

3 فوائد صحية لتناول الجنزبيل والعسل

جنزبيل
جنزبيل

فوائد صحية لتناول مزيج  الزنجبيل والعسل لصحتك أبرزها التغلب على نزلات البرد  و محاربة البكتيريا الضارة مثل الإشريكية القولونية وتقليل البكتيريا الضارة في الفم.

لا يمكن استهلاك الزنجبيل فقط، يمكن لمزج الزنجبيل مع المكونات الأخرى للأستفاده بخصائصه العلاجية مثل العسل وفقا لموقع "هيلث"


1. يعالج أعراض الأنفلونزا والغثيان

يمكن  تناول هذا المزيج من الزنجبيل والعسل من قبل النساء الحوامل اللائي يبلغن من العمر 6 أشهر لتجنب الغثيان والقيء. 

2. يعتني بالديدان عند الأطفال

الديدان المعوية مرض شائع عند الأطفال. يحدث المرض عادة عند الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-10 سنوات. إذا لم يتم علاج هذا المرض  يمكن أن يؤدي إلى أمراض أكثر خطورة ويعيق عملية التعلم عند الأطفال.

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3. مسكن طبيعي للألم

يُعرف مزيج الزنجبيل والعسل بأنه مسكن طبيعي للألم. على الرغم من أن الزنجبيل له نكهة قوية ، إلا أن الزنجبيل يساعد في تخفيف الألم والتورم. يمكن أن يمنع الزنجبيل تكوين المركبات الالتهابية  يمكن للتأثير المضاد للأكسدة للزنجبيل أن يكسر الالتهاب والحموضة الموجودة في السوائل في المفاصل.

يمكنك تناول مزيج من الزنجبيل مع العسل للتغلب على آلام العضلات وآلام المفاصل والتورم. ما عليك سوى تحضير جذر واحد من الزنجبيل ، وغسله جيدًا  ثم نحضر كوبين كبيرين من الماء ونضيف الزنجبيل المبشور وإضافة ملعقة كبيرة من العسل .

health الزنجبيل الزنجبيل والعسل نزلات البرد العسل الأنفلونزا الغثيان

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