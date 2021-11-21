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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ألم العضلات .. مشكلة صحية شائعة اكتشف الأسباب وطرق العلاج

الم العضلات
الم العضلات

يصاب عدد كبير من الأشخاص بـ ألم العضلات وذلك نتيجة أسباب متعددة من بينها الإصابات والالتهابات والأمراض. 

ووفقا لما جاء في موقع “ clevelandclinic” يمكن أن يكون ألم العضلات قصير الأمد أو مزمنًا ويحدث ألم العضلات المتأخر (DOMS) بعد التمرين، ويمكنك اتخاذ خطوات لمنع وإدارة آلام العضلات والظروف التي تسببها.
 

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ألم العضلات أو الألم العضلي هو علامة على إصابة أو عدوى أو مرض أو مشكلة صحية أخرى و قد يشعر  المريض بألم عميق وثابت أو آلام حادة عشوائية ويعاني بعض الأشخاص من آلام في العضلات في كل مكان ، بينما يعاني البعض الآخر من آلام في مناطق محددة فكل شخص يعاني من ألم العضلات بشكل مختلف.

من الذي قد يصاب بألم في العضلات؟
يمكن أن يعاني الأشخاص من جميع الأعمار والأجناس من آلام في العضلات وعند تجربة نشاط بدني جديد أو تغيير روتين التمرين ، قد تواجه تأخر ظهور وجع العضلات (DOMS) وقد تظهر آلام العضلات بعد ست إلى 12 ساعة من التمرين وتستمر حتى 48 ساعة وتشعر بالألم بينما تلتئم العضلات وتزداد قوة.

هذا بالإضافة إلى أعراض آلام العضلات قد يكون يعاني المريض من بعض الأعراض الأخرى مثل آلام المفاصل، وتقلصات العضلات، والتشنجات العضلية .
 

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