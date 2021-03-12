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مرأة

علاجات سريعة لتخفيف ألم العضلات المجهدة

الجمعة 12/مارس/2021 - 07:01 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
تعد العضلات المتوترة من أكثر الأمراض شيوعًا. يمكن أن تحدث لأي شخص أثناء ممارسة أنشطته اليومية أو أثناء ممارسة الرياضة أو من خلال الحركات المفاجئة الحادة. 

تشمل أعراض العضلات المجهدة تورمًا أو كدمات في الموقع ، وألمًا أثناء الراحة ، وضعفًا في المنطقة المتضررة وألمًا أثناء استخدام العضلات المصابة. 


وضع الثلج
 يؤدي تطبيق كمادة باردة على المنطقة المصابة إلى تقليل الالتهاب وتقليل الألم المصاحب لشد العضلات. للقيام بذلك ، قم بإزالة جميع الملابس الضيقة من إجهاد العضلات. 

باستخدام كيس ثلج (يمكنك صنعه بنفسك) ملفوفًا بقطعة قماش ، قم بوضع الثلج على المنطقة لمدة 20 دقيقة كل ساعة. هذا يمكن أن يساعد في تخفيف الألم لأن الثلج هو مسكن ممتاز للآلام. يخدر المنطقة المصابة مؤقتًا ويقلل الالتهاب.

الضغط
باستخدام الضغط اللطيف ، يمكنك تخفيف آلام العضلات المتوترة. للقيام بذلك ، سوف تحتاج إلى ضمادة آس أو أي غلاف داعم آخر. سيساعد هذا في دعم العضلات وتقليل التورم في المنطقة. 

تأكد من لف العضلات بإحكام ولكن ليس بإحكام شديد لتقييد الدورة الدموية الصحية. قد يؤدي تقييد تدفق الدم الكافي إلى إلحاق ضرر أكبر بالعضلات المصابة. اترك الغلاف خلال النهار ، مما يسمح للعضلات بالراحة أثناء الليل.

الوسادة الدافئة
قد يؤدي تسخين العضلات المصابة أيضًا إلى تخفيف الألم مؤقتًا. يمكنك شراء لفائف الحرارة من المتجر أو صنعها بنفسك.

لصنع وسادة التدفئة الخاصة بك ، ببساطة ضع بضعة أكواب من الأرز الجاف في كيس من القماش أو كيس وسادة. ضعه في الميكروويف واستخدمه لتخفيف الألم. استخدم الحرارة على العضلات لمدة 15 دقيقة كل ساعة لتخفيف الأعراض. 

من الضروري عدم استخدام الكثير من الحرارة ، حيث يمكن أن يتسبب ذلك في حروق مؤلمة وقبيحة. محلول آخر بدون وصفة طبية هو هلام التسخين ، مثل Icy-Hot ، والذي يمكنك وضعه بناءً على تعليمات العبوة.
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