طرق علاج تمزق العضلات

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ بعض طرق علاج لتمزّق العضلات.



طرق علاج تمزّق العضلات

• الحماية: هي إبعاد الجزء المصاب عن أي عارض قد يواجهه، وبعيداً عن بقيّة أعضاء الجسم؛ للتقليل من حدّة الألم.

• الراحة: التوقف عن مزاولة التمارين الرياضيّة؛ لتسريع الشفاء.

• الثلج: يتمثّل بلف مكعبات الثلج بقطعة قماش، ووضعها على مكان الإصابة، مع ضرورة الانتباه لعدم وضع الثلج بشكل مباشر على الإصابة؛ لتجنب حدوث تغيّر في لون المنطقة المصابة للأحمر أو الأزرق، كذلك يعمل على تخدير الموضعي لموقع الألم.

• الضغط: ويكون من خلال وضع أربطة ضاغطة من شأنها التّقليل من اتّساع الأوردة، والتّقليل من نشاط الدورة الدّمويّة؛ بقصد تقليل حدوث النزيف، وتخفيف الألم، ويتم ضغط الجزء المتضرر من ثلاثين إلى ستين دقيقة، يخفّف بعدها الضغط؛ لتجنّب حدوث الخدر الناتج عن قلة الأكسجين الواصل للمنطقة المربوطة.

• الرفع :- بقصد تقليل تجمع السوائل في منطقة الإصابة، ويكون الرفع لفوق مستوى القلب، للأيام الثلاث الأولى.

• العلاج الشخصي العلاج بالحرارة أو البرودة: يتمّ وضع كمادات الماء البارد بعد الإصابة بثمانٍ وأربعين ساعة، مع تبديلها كل ست ساعات ؛ وذلك للتقليل من الألم، ولتجنب حدوث الالتهابات، أمّا إذا استمرّ الألم لأكثر من ذلك، فيتم اللجوء لوضع كمادات الماء الساخن.

• الرياضة: بعد أن يحصل المصاب على قسط من الراحة والذي لا يتعدى يومين - فالراحة أكثر من يومين تتسبب بضعف عضلات الظهر وفقدان الكالسيوم ويزيد من الشعور بالألم- يبدأ بعدها المصاب بتأدية بعض التّمارين الرياضيّة اعتماداً على خطّة موضوعة، ومن أشهر التمارين الموصى بها والتي لا تسبّب أي ضغط على عضلات أسفل الظهر.