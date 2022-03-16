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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح يتواجد في قائمة ليفربول لمواجهة آرسنال في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح
محمد صلاح

أكدت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، تواجد محمد صلاح في قائمة ليفربول لمواجهة آرسنال في الدوري الإنجليزي.

وبحسب صحيفة “ ليفربول إيكو"، فإن صلاح تواجد مع لاعبي ليفربول في مدينة لندن، اليوم الأربعاء، حيث التقطته عدسات المصورين رفقة زملائه في الفريق، عقب نزوله من الحافلة.

وتعرض محمد صلاح للإصابة في مباراة فريقه الماضية أمام برايتون، ليتم استبداله في الدقيقة 64.

وأكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، أمس الثلاثاء، أنه من المفترض أن يكون صلاح جاهزًا لمباراة اليوم، بعد تحسن حالته.

ويحل ليفربول ضيفًا على ارسنال في تمام العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب الإمارات.

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