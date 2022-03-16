رئيس جامعة الأزهر يلتقي برموز الفن من نجوم الدراما المصرية

مطالبًا بإبراز القيم المجتمعية

أكد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، أن الجامعة تفتح أبوابها للملتقيات التثقيفية التي تستهدف تنوير الطلاب والتعرف على الخبرات العملية في التخصصات المتنوعة مشددًا على ضرورة إبراز القيم الإيجابية التي يتميز بها الشعب المصري في وسائل الإعلام عامة و الأعمال الفنية خاصة، وعدم حصر المجتمع في أعمال عنف وإسفاف تضر بصورته في الداخل والخارج، مؤكدًا على أهمية الفن في الحفاظ على القيم المجتمعية

واستعرض فضيلته - خلال لقائه بالفنانين- على هامش الندوة التي نظمها طلاب من أجل مصر بكلية الإعلام - دور كليات الجامعة ومراكزها البحثية ومستشفياتها الجامعية في خدمة المجتمع من خلال القوافل التنموية الشاملة، ملقيًا الضوء على فريق إيناكتس الذي حصل على المركز الأول على مستوى العالم في ريادة الأعمال بسبب أنشطته في خدمة المجتمع.

وقدم فضيلته الشكر لكلية الإعلام وللفنانين الذين حرصوا على إلقاء الضوء على دور الفن في بناء المجتمع والنهوض به من خلال الأعمال الهادفة التي تبث رسائل تعمق قيم الانتماء الوطني، وتحفظ العادات والتقاليد المجتمعية الحميدة.

وأضاف الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن نسبة كبيرة من الشباب تستمد معلوماتها وثقافتها من مواقع التواصل الاجتماعي ومن الأعمال الدرامية وهو ما يستوجب اختيار موضوعات تتناسب مع مجتمعاتنا العربية وقيمنا الأخلاقية.

وقال الدكتور رضا أمين عميد كلية الإعلام إن الندوة تأتي في إطار تفعيل الأنشطة الطلابية لغرس قيم الانتماء لدي الطلاب وتوضيح دور الفن في بناء الأوطان والمجتمعات من خلال تفاعل الخبراء والمتخصصين مع الطلاب في لقاءات تثقيفية وتوعية هادفة

وذكر الدكتور عبدالراضي حمدي وكيل الكلية أن مصر بها عادات وتقاليد تحض على القيم والأخلاق يجب الاستمرار في توعية الناس بها وجذب انتباههم إليها، كما يجب الحد من الأعمال التي تعكس الصورة السلبية لمصر.



ومن جانبه أوضح المخرج حسني صالح أن الفن له دور مهم في بث رسائل إيجابية لتنمية المجتمع وتقدمه وأن مصر بها الكثير من العادات والقيم الجميلة التي ينبغي أن يعكسها الفن أو تتضمنها الأعمال الدرامية مشيرًا إلى أن مسلسل الحلم الذي يعرض الآن بمشاركة عدد من النجوم استهدف عرض الإنجازات التي تحدث في مصر من نقل من العشوائيات إلى حي الأسمرات في إطار درامي، وأنه على أتم استعداد لعرض تجارب مشروعات جامعة الأزهر في خدمتها للمجتمع داخل عمل فني لأن مصر زاخرة بالنماذج المضيئة في العلوم والفنون.

وأشارت الفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز إلى أنها تعتز بزيارة جامعة الأزهر والتحاور مع طلابها مؤكدة أن الطالب الجامعي لديه طاقة يجب أن تستثمر في مثل هذه الأنشطة الطلابية مؤكدة أنها بدأت مشوارها الفني من داخل جامعتها بالإسكندرية، وأن الرئيس جمال عبدالناصر كرمها أثناء دراستها مستكملة أن الفن له دور كبير في النهوض بالمجتمع وأن أعمال البلطجة التي جسدتها بعض الأعمال أثرت سلبًا على صورة الفن.



وعبر الفنان محمد رياض عن سعادته بلقاء طلاب كلية الإعلام مؤكدًا أن الزيارة أعادته إلى ذكريات الجامعة وإلى أنشطتها الطلابية حيث مشاركته في الفرق الفنية والفعاليات الطلابية، مشيرًا إلى أنه يسعد بما يقدمه من أعمال فنية تتضمن قيم مجتمعية وأخرى تجسد حياة علماء وأئمة لهم تأثير في المجتمع ، مقدمًا الشكر لجامعة الأزهر لتنظيمها هذه الندوة التي تؤكد مكانة الفن في غرس القيم المجتمعية.



يذكر أن الندوة أقيمت بكلية الإعلام في إطار تفعيل الأنشطة الطلابية لأسرة طلاب من أجل مصر بإشراف الدكتور حسام شاكر مدير وحدة الاتصال، ومنسق الأنشطة الطلابية، ومدحت الحفناوي مدير رعاية الشباب بحضور الدكتور سامح شراقي والدكتور أحمد كشك منسقا الأنشطة الطلابية بجامعة الأزهر ولفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية

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