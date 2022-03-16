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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ضمان مخاطر الائتمان تطلق برنامجا لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالصعيد

شركة ضمان مخاطر الائتمان
شركة ضمان مخاطر الائتمان

أعلنت شركة ضمان مخاطر الائتمان، المملوكة للبنك المركزى عن إطلاق برنامج تمويلي جديد لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في صعيد مصر تحت اسم "ضمان" وذلك بالشراكة مع بنوك مصر.

من جانبها قالت العضو المنتدب للشركة نجلاء بحر، إن برنامج "ضمان" والذي سيبدأ من محافظة قنا، يأتي في إطار الدور الذي تقوم به الشركة والبنك المركزى في دعم الاقتصاد القومي المصري وتنفيذا لتوجيهات البنك المركزي.

جاء ذلك على هامش مؤتمر" المشروعات الصغيرة والمتوسطة ..رؤية مصر 2030 "الذي نظمه اتحاد المصارف العربية بمدينة الأقصر.

وأشارت إلى أن البرنامج يهدف إلى توفير فرص عمل للشباب بتسهيل تمويل المشروعات المستهدفة، سواء بالتوسع في شركات قائمة أو اجتذاب شركات جديدة من خارج المحافظة أو مساعدة الشركات الجديدة والناشئة علي بدء عملها ، لافتة إلى أنه يتم حاليا تفعيل منصه رقميه للبرنامج، لتمكين كافة الأطراف من التعامل عليها والاستفادة بكافة المعلومات والتطورات المرتبطة بتنفيذ البرنامج.

وتابعت بحر" نشهد اليوم تحول جديد لشركة ضمان مخاطر الائتمان حيث تستهدف الشركة من خلال برنامج "ضمان" الوصول المباشر للعملاء ومساعدتهم علي تحديد التمويل المناسب لاحتياجات النشاط ودراسه تناسبه مع طبيعة الاحتياج و تحديد العماله المستهدفه لاستقطابهم من شباب المحافظة، ثم يتم توجيه العميل للبنك المتوافق مع طبيعه التمويل المطلوب مصحوبا بآلية الضمان.

وأشارت إلى أن البرنامج يستهدف توفير 500 ألف فرصة عمل جديدة من كافه محافظات مصر حيث نبحث دائما عن المناطق التي تكون بها نسبة بطالة عالية.

من جانب آخر نظمت شركة ضمان مخاطر الائتمان ورشة تدريبية لعدد من المستثمرين وأصحاب الأعمال وطلاب جامعة جنوب الوادي تحت عنوان التسويق والواقع الجديد بمحافظة قنا، حيث شهدت الورشة التدريبية نقاشات كبيرة بين المستثمرين وأوائل الطلاب بجامعة جنوب الوادي حول أهمية الخروج لسوق العمل والفرق بين التسويق والعلاقات العامة والدور الذي تلعبه شركة ضمان في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وما تقدمه من دعم يساهم في توفير فرص عمل من خلال برنامجها التمويلي الجديد "ضمان".

الجدير بالذكر أن نسبة إسهام محفظة شركة ضمان مخاطر الائتمان في الناتج المحلي زادت من 2.3% في عام 2020 إلى 2.8% في 2021، بجانب دعم موازنة الدولة بأكثر من 838 مليون جنيه من خلال توفير 169 ألف فرصة عمل.

ونجحت الشركة في الوصول بمحفظة ائتمان البنوك المضمونه من الشركة إلي أكثر من 178 مليار جنيه استفاد منها أكثر من 147 ألف عميل وتركز أكثر من 50% منها في قطاعي الصناعة و الزراعة ومناطق الصعيد والدلتا.

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