إصدار تأشيرات إلكترونية جديدة لـ العُمرة

أصدر برنامج خدمة ضيوف الرحمن - أحد التطبيقات الإلكترونية الذي أصدرته السعودية لخدمة المعتمرين والحجاج - أنواع التأشيرات الإلكترونية لغرض العمرة، والدول المستفيدة منها.

وأكد أن الأنواع تشمل تأشيرة الزيارة لغرض العمرة، وتأشيرة العمرة عن طريق الوكلاء الخارجيين، وتأشيرة العبور.

وتشمل قائمة الدول المستفيدة من تأشيرة الزيارة لغرض العمرة، كلًا من بروناي، والصين، واليابان، وكازاخستان، وماليزيا، وأندورا، والنمسا، وبلجيكا، وبلغاريا، وكرواتيا، وقبرص، والتشيك، والدنمارك، وإستونيا، وفنلندا، والمجر، وهولندا، واليونان، وألمانيا، وفرنسا، وآيسلندا، وإيرلندا، وإيطاليا، ولاتفيا، وليختنشتاين، وليتوانيا، ولكسمبورج، ومالطا، وموناكو، والجبل الأسود، والنرويج، وبولندا، والبرتغال، رومانيا، وروسيا، وسان مارينو، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد، وسويسرا، وأوكرانيا، وبريطانيا، وكندا، والولايات المتحدة، وأستراليا، ونيوزيلندا.