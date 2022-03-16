باقٍ 24 ساعة.. الأزهري: فتّش عن أي خصومة قبل النصف من شعبان

قال الدكتور أسامة الأزهري ، إن ليلة النصف من شعبان ليلة يتجلى الله فيها على العباد ويطلع على عباده فيغفر لعباده جميعا إلا المشاحن وقاطع الرحم.

وأضاف الأزهري خلال برنامج مساء " دي ام سي" أن ليلة النصف من شعبان هي ليلة شديدة العظمة، والتجلى الإلهي بالمغفرة على العبادة ، مشيرا إلى أنها أحد الليالي المعدودة التي تشهد تجليا إلهيا خاصا وعرضا لأعمال العباد.

وأكمل: ليلة تأهب ودعاء وتضرع الى الله بالقبول ولأجل هذا استقر العمل عند علماء المسلمين على تعظيم هذه الليلة واحيائها.

وتابع: نوجه نداء لكل من يسمعنا أنه الخميس غدا ليلة النصف من شعبان فيتبقى أقل من 24 ساعة، إذا فتشت ووجدت أدنى ذرة من الخصومة او المشاحنة او قطع الرحم فاحذر لأن أمثال هذه المعاني تجعلك دون بقية الخلق محروما من المغفرة في يوم بهجة ومغفرة وتجلي وغفران.

وتابع مستشار الرئيس: ارجع مع نفسك وحاول أن تطيب خاطرك تجاه الخلق جميعا ولا تجعل مقدار ذرة او الخصومة مع الناس.

