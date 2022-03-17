قنبلة روسية تقصف مسرحاً في ماريوبول الأوكرانية .. شاهد

عرضت فضائية "يورونيوز" مقطع فيديو يرصد قصف مسرح في أوكرانيا.

وأوضح المقطع أن وزارة الخارجية الأوكرانية أعلنت أن القوات الروسية ألقت قنبلة قوية على مسرح في مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة في جنوب البلاد، مما أدى لسقوط عدد غير معروف من الضحايا وحصار الكثير من المدنيين.

وأشارت هيئة الطوارئ الأوكرانية ، إلى إن شخصا واحدا على الأقل قُتل، وأصيب ثلاثة، عندما ضرب صاروخ روسي، مبنى سكنيا في العاصمة كييف اليوم.

ولم تسيطر موسكو بعد على أي من المدن الأوكرانية الكبرى رغم شنها هجوما هو الأكبر على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية. وفر أكثر من ثلاثة ملايين أوكراني وقتل الآلاف مع دخول الحرب أسبوعها الرابع.