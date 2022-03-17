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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قنبلة روسية تقصف مسرحاً في ماريوبول الأوكرانية .. شاهد

تدمير مسرح في ماريوبول
تدمير مسرح في ماريوبول الأوكرانية

عرضت فضائية "يورونيوز" مقطع فيديو يرصد قصف مسرح في أوكرانيا.

وأوضح المقطع أن وزارة الخارجية الأوكرانية أعلنت أن القوات الروسية ألقت قنبلة قوية على مسرح في مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة في جنوب البلاد، مما أدى لسقوط عدد غير معروف من الضحايا وحصار الكثير من المدنيين. 

وأشارت هيئة الطوارئ الأوكرانية ، إلى إن شخصا واحدا على الأقل قُتل، وأصيب ثلاثة، عندما ضرب صاروخ روسي، مبنى سكنيا في العاصمة كييف اليوم.

ولم تسيطر موسكو بعد على أي من المدن الأوكرانية الكبرى رغم شنها هجوما هو الأكبر على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية. وفر أكثر من ثلاثة ملايين أوكراني وقتل الآلاف مع دخول الحرب أسبوعها الرابع.

مسرح أوكرانيا يورونيوز قنبلة روسية وزارة الخارجية الأوكرانية مدينة ماريوبول

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