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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

سي السيد السينما المصرية.. ما لا تعرفه عن الفنان يحيى شاهين

الفنان يحيى شاهين
الفنان يحيى شاهين في دور سي السيد

«سي السيد» السينما المصرية، الذي مازلنا نتذكره حينما نذكر هذا اللقب، الفنان الراحل يحيى شاهين، صاحب الكاريزما الخاصة، التي جعلته يرتكز في أذهاننا حتى الآن بصورة سي السيد، على الرغم من أن نمط حياته الشخصية كان بعيدًا تمامًا عن تلك الشخصية.

الفنان الذي ظهرت موهبته في التمثيل مبكرًا بينما كان طالب في الابتدائية، ليترأس فريق التمثيل في المدرسة، وعلى الرغم من تخرج الفنان يحيى شاهين من دبلوم الفنون التطبيقية، وتعينه في شركة مصر للغزل النسيج، إلا ان طموحه الفني كان كبير، حتى تمكن من تحقيق رغبته وأصبح واحد من أكبر نجوم الفن في مصر.

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من هو يحيى شاهين؟

يحيى يحيى حسن شاهين، وُلد في 28 سبتمبر 1917م، في أسرة متوسطة الحال، بجزيرة «ميت عقبة» بمحافظة الجيزة، وظهرت موهبته الفنية مبكرًا بينما كان في المدرسة الابتدائية، وشارك في العديد من المسرحيات المدرسية، حتى ترأس فريق التمثيل بالمدرسة.

دخل يحيى شاهين مدرسة الصنايع وحصل على الدبلوم في الفنون التطبيقية، قسم النسيج، وعندما جاء له التعيين في شركة مصر للغزل والنسيج، تركه ليحقق حلمه، وسعى وراء شغفه في الفن وتحقيق شهره واسعة.

بداياته الفنية 

كان الحظ حليف الفنان الراحل يحيى شاهين، حيث اكتشفه الممثل والمخرج بشارة واكيم، وساعده بالانضمام لإحدى الفرق المسرحية، وظل بعد ذلك يتنقل إلى أن وصل للفرقة القومية للمسرح، وق عدد من المسرحيات منها «مجنون ليلى، روميو وجوليت.. وغيرهم».

قضى يحيى شاهين فترة من الزمن يعمل ما بين السينما والمسرح، إلى أن تفرج للعمل في السينما فقط عام 1946م،وقدم دور فني أمام كوكب الشرق أم كلثوم، التي اُعجبت بموهبته ورشحته في فيلمها الثاني «سلامة» بعد اعتذار حسين صدقي عنه، ثم قام بإنتاج بعض الأفلام في شركته الخاصة.

حصل الفنان الراحل يحيى شاهين على العديد من الجوائز عن أفلامه منها: « جعلوني مجرمًا، نشاء في حياتي، ارحم دموعي».

الفنان الراحل يحيى شاهين

زواج يحيى شاهين 

تزوج الفنان الراحل يحيى شاهين للمرة الأولى من سيدة مجرية مُطلقة، كان لديها طفلان، وأنجب منها ابنتين، وبعد مرور ست سنوات على الزواج، قرر الزوجين الانفصال لاختلاف طباعهما وطريقة حياتهما، وقررت الزوجة أن تأخذ ابنتيه وسافرت بهما إلى المجر.

أُصيب يحيى شاهين بحالة إحباط شديدة، وعاش في عزلة كبيرة لمدة عامين، ثم طلب من أحد أقاربه أن يجدوا له عروسًا، وتزوج منها هي السيدة مشيرة عبد المنعم، التي تزوجها بعد فترة خطوبة قصيرة، وتم عقد القران في نطاق عائلي محدود، وانجب منها ابنته داليا، وعاش سعيدًا مع اسرته الصغيرة حتى وفاته.

وفاته بعد رؤيا سيدنا سليمان

قبل أن يرحل الفنان يحيى شاهين عن عالمنا، بفترة وجيزة، اتصل به الدكتور إبراهيم بسيوني، شقيق الإعلامي أمين بسيوني، واخبره أنه رأى رؤية في منامه رغم عدم معرفته به، حيث رأى أشخاص يتجمعون حول شخص هو النبي سليمان، وعندما اقترب وجده هو يحيى شاهين.

أثارت تلك الرؤيا تعجب الفنان الراحل يحيى شاهين، فذهب للتحدث إلى الشيخ الشعراوي، الذى أخبره بمعناها، موضحًا انها خير له، طالما ظهر بها أحد أنبياء الله، وبعد أيام قليلة من تلك الرؤيا توفى يحيى في مثل هذا اليوم 18 مارس عام 1994م، عن عمر يناهز الـ 77 عام.

سي السيد السينما المصرية يحيى شاهين الفنون التطبيقية ميت عقبة مجنون ليلى كوكب الشرق أم كلثوم

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