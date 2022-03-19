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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع فتاة غرقا في مياه بئر ببني سويف

مستشفي بني سويف
مستشفي بني سويف التخصصي

لقيت فتاة مصرعها غرقا، اليوم السبت، في بئر بأرض كائنة بالقرب من الطريق الصحراوي الغربي بمركز سمسطا جنوب غربي بني سويف.

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تلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية،  بمصرع "م.أ.س"، 17 عامًا، مقيمة مدينة سمسطا، غرقا في بئر بأرض صحراوية بدائرة المركز.

و تبين من التحريات أنه أثناء تواجد المتوفية بصحبة أسرتها في قطعة أرض زراعية كائنة بالقرب من الطريق الصحراوي الغربي انزلقت قدماه في البئر فلقيت مصرعها في الحال، وبتوقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق " ولا توجد شبهة جنائية.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق

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