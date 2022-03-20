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رئيس التحرير
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أخبار البلد

ياسمين فؤاد: للمرأة العربية دور كبير في مجال البيئة والتغيرات المناخية

تكريم وزارة البيئة
تكريم وزارة البيئة

كرم المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لجهودها الكبيرة في دعم المرأة المصرية والعربية كونها نموذج مشرف ودورها في العمل على مواجهة التغيرات المناخية والتجهيز لاستضافة قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ، وذلك خلال النسخة الرابعة من منتدى يوم المرأة العربية تحت عنوان " إبداع، ابتكار، تنمية.. بين الريادة والرقمنة"، بجامعة الدول العربية.
وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن للمرأة العربية دورا كبيرا في مجال البيئة والتغيرات المناخية، موضحة أن هناك أكثر من وزيرة عربية معنية بشؤون البيئة في الإمارات والجزائر وتونس والمغرب وغيرها. 
جاء ذلك خلال كلمتها في النسخة الرابعة من يوم المرأة العربية الذي أطلقه المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية تحت عنوان، اليوم، ابتكار، تنمية.. بين الريادة والرقمنة"، اليوم 20 مارس الجاري، برعاية جامعة الدول العربية، وهو الملتقى الأول من نوعه للمرأة والمسؤولية المجتمعية بالتعاون مع إدارة منظمات المجتمع المدني بقطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بحضور وزيرتي البيئة والهجرة ومسؤولي جامعة الدول العربية ومنظمات المجتمع المدني. 
ووجهت وزيرة البيئة الشكر للدكتورة راندا رزق أمين عام المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية، وكذلك وجامعة الدول العربية لتنظيم هذا المنتدى، خاصة في شهر مارس ليوم المرأة المصرية والعالمية وعيد الأم. 
وأوضحت أن مصر تستضيف مؤتمر المناخ COP27   بشرم الشيخ وهناك جهودا كبيرة لخروجه بأفضل بصورة، مضيفة أن نظرة المرأة للتحديات المتعلقة بالتغيرات المناخية تكون للجزء الإنساني المتعلق بالمحافظة على هذا الكوكب. 
وشددت على أن هناك مسؤولية كبيرة على المرأة، مضيفة :المرأة الصبح بتبقي وزيرة وبالليل تكون أم وابنه، والمرأة تكون أم وأخت وزوجة وصديقة، وهذه التحديات تدفع المرأة للعمل بجهد  والعمل ليل نهار لإثبات أننا على قدر المسؤولية وكذلك مسؤولية تجاه جيل من الفتيات. 
وأطلق للمسؤولية الاجتماعية النسخة الرابعة من يوم المرأة العربية تحت عنوان، اليوم، ابتكار، تنمية.. بين الريادة والرقمنة"، اليوم 20 مارس الجاري، برعاية جامعة الدول العربية، وهو الملتقى الأول من نوعه للمرأة والمسؤولية المجتمعية بالتعاون مع إدارة منظمات المجتمع المدني بقطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بحضور وزيرتي البيئة والهجرة ومسؤولي جامعة الدول العربية ومنظمات المجتمع المدني. 
وتشهد فعاليات المجلس تكريم عدد من السيدات الرائدات الحاصلات على جائزة المسؤولية الاجتماعية لهذا العام وفق معايير موضوعية من مختلف الدول العربية، لدورهن في التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية وتمكين المرأة والشباب وأصحاب مبادرات هامة مؤثرة في مجال المسؤولية المجتمعية. 
ويشارك في المؤتمر العديد من شركاء المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية وعلى رأسهم منظمة الأمم المتحدة للهجرة (IOM)، وPlan International Egypt، و الميثاق العالمي للأمم المتحدة United Nations Global Compact، وكذلك جامعة المستقبل في مصر، وبنك التعمير والاسكان، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. 
وقالت الدكتورة راندا رزق، الأمين العام للمجلس العربي للمسؤولية المجتمعية، إن الاحتفال بيوم المرأة العربية يأتي إيمانا من المجلس العربي بالدور المؤثر للمرأة العربية في تنمية المجتمع العربي على كافة المستويات. 
وعبرت راندا رزق خلال كلمتها عن سعادتها بإطلاق النسخة الرابعة من المنتدى، مؤكدة أن المجلس يقوم ببحث حقيقي عن كيفية تقديم جديد في هذا المنتدى والوصول من خلال المخرجات الخاصة بالمؤتمرات السابقة لأهداف المحددة.

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وزيرة البيئة ياسمين فؤاد المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية قمة المناخ المرأة المصرية

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