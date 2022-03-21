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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هنادي مهنا تهنئ والدتها بمناسبة عيد الأم.. شاهد

صدى البلد

هنأت الفنانة هنادي مهنا والدتها بمناسبة عيد الأم، وشاركت صورة تجمعهم عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت: “كل سنة و كل الامهات طيبين وبخير وربنا يرحم كل أم راحت في مكان احسن ويصبر قلب ولادهم يا رب 🤲🏻🤍”. 

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بصحبة أكرم حسني.. هنادي مهنى: مكتوب عليا اشتغل مع الذ بني أدم

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هنادي مهنا عن مسلسل مكتوب عليا: أحلى كواليس اشتغلت فيها في حياتي.. فيديو

ويذكر أنه قد روجت الفنانة هنادي مهنى لمسلسل “مكتوب عليا” المقرر عرضه في رمضان 2022، بصورة من كواليس التصوير مع بطل العمل أكرم حسني، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وشاركت هنادي مهنا، صورة مع بطل المسلسل أكرم حسني، وشوقت جمهورها وكتبت: “مكتوب عليا رمضان ٢٠٢٢ ".

وجاء التعاقد مع هنادى مهنى للمشاركة فى بطولة العمل بعد اعتذار الفنانة ريم مصطفى عن القيام بالدور، وتعاقدها على عمل درامى آخر.

وتلعب الفنانة هنادى مهنى داخل الأحداث شخصية الفتاة التى يقع فى حبها الشخصية التى تلعبها بطل العمل أكرم حسنى من طرف واحد، حيث أنها لا تبادله نفس الشعور .

هنادي مهنا عيد الام اكرم حسني مسلسل مكتوب عليا رمضان 2022 الفنانة هنادي مهني

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