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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هنادي مهنا عن مسلسل مكتوب عليا: أحلى كواليس اشتغلت فيها في حياتي.. فيديو

هنادي مهنا
هنادي مهنا

روجت الفنانة هنادي مهنا لمسلسها الجديد الذي يحمل اسم «مكتوب عليا»، والذي يشارك البطولة الفنان أكرم حسني، ومن المقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2022.

 

علقت الفنانة هنادي مهنا، على مسلسها الجديد، الذي يحمل اسم «مكتوب عليا»، والذي يشارك البطولة الفنان أكرم حسني، ومن المقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2022.

 

وقالت "مهنا"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "التصوير مستمر حتى الآن، والمسلسل حاجه مختلفة، لأنه أول مرة أعمل مسلسل كوميدي، والموضوع قالقني أوي علشان حاسة إن دمي مش خفيف".

 

وأضافت: "بحس أني مش بعرف أقول إفيه، لكن بحاول أبقى معاهم بأي شكل أو بآخر، ويارب يعجب الناس وميكونش دمي تقيل"، لافته: “الشخصية التي أقدمها اسمها سلمى وهي شخصية طيبة”.

 

وأشارت الفنانة هنادي مهنا،: "كواليس المسلسل تعتبر أحلى كواليس اشتغلت فيها في حياتي".

الفنان اكرم حسني اكرم حسني هنادي مهنا الفنانة هنادي مهنا مساء دي إم سي الماراثون الرمضاني مسلسل مكتوب عليا

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