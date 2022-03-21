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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بلاش كوبري أكتوبر .. تعرف على الحالة المرورية عبر google earth

الطرق
الطرق

خصص برنامج “8 الصبح” المذاع على قناة “دي إم سي”، فقرة خاصة للحديث عن مشكلات الطرق.

وكشفت الإعلامية آية جمال الدين، مقدمة البرنامج، أن حالة المرور تتأثر بـ حالة الجو، واليوم هناك انخفاض فى درجات الحرارة و البلاد تشهد تقلبات فى الأحوال الجوية.

ولفتت إلى أن معظم الطرق تشهد زحاما في الصباح، ولذلك نؤكد" اللى عايز يروح مكان يشوف جوجل الأولو يتجه للطريق الذى به سيولة مرورية".

وطالبت آية من المواطنين بـ السير في الطرق بسرعات منخفضة، موضحة أن الدولة أصبح بها شبكة طرق مميزة، ويستطيع المواطن سلك أي طريق.

كما قالت أسماء يوسف:" اليوم جميع الطرق تشهد زحاما شديدا، وكوبري أكتوبر يشهد زحام من الاتجاهين" معلقة “ بلاش كوبري أكتوبر اليوم خالص”.

واستعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc"، تقريرًا مفصلا عن الحالة المرورية في القاهرة والجيزة اليوم الاثنين 21-3- 2021، وذلك عبر تطبيق "google earth"، والذي يوضح أماكن التكدسات المرورية والزحام في القاهرة والجيزة وكوبرى 6 أكتوبر.

وأفادت مصادر أمنية، بأن الإدارة بإشراف اللواء محمود عبد الرازق، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، تناشد قائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

وقد واصلت محافظة الجيزة حملاتها بقطاع هضبة الأهرام لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذا لتكليفات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، برفع الإشغالات وإزالة المخالفات وتحسين حالة المرور استجابة لشكاوى المواطنين.

 

حالة المرور مشكلات الطرق درجات الحرارة

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