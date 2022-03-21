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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء...

أبرز تصريحات محافظ البنك المركزي: نواجه ظروفا صعبة.. ووضعنا كل السيناريوهات للخروج من الأزمة

صدى البلد

ناقش طارق عامر محافظ البنك المركزي، العديد من القرارات والموضوعات الهامة خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفي مدبولي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، ونرصد لكم خلال التقرير التالي ابرز التصريحات:

محافظ البنك المركزي: سعر الصرف في مصر يعكس الأوضاع الحالية بكل دول العالم
قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن مشروعات التنمية في مصر تشمل جميع القطاعات، لافتا إلي أن سياسة الحكومة في التعامل مع أزمة كورونا كانت محل إشادة دولية.

محافظ البنك المركزي: أزمة أوكرانيا تسببت في اضطراب بكل الدول
أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، أن أزمة أوكرانيا تسببت في اضطراب بكل الدول، مضيفا أن سعر الصرف في مصر يعكس الأوضاع في العالم.

محافظ البنك المركزي: لازم الناس تعرف أننا في ظروف صعبة
قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن قرارات اليوم تعتبر جريئة، مؤكدا أن قرارات البنك المركزي يتم اتخاذها بتنسيق مستمر.

إجراءات استباقية.. محافظ البنك المركزي: هدفنا الحفاظ على مقدرات الدولة المالية ..فيديو
قال المهندس طارق عامر  محافظ البنك المركزي ، إن مصر قامت بعمل إجراءات استباقية قبل أزمة كورونا للحفاظ على مقدرات الاقتصاد ، مشيرا الى ان  قرارات اليوم هدفها الحفاظ على مقدرات الدولة المالية .

طارق عامر: ضخينا أموال ضخمة لمساعدة المؤسسات في أزمة كورونا
قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، أن جائحة كورونا كانت عنيفة جدا وسببت مشاكل في اقتصاد العالم، مضيفا أن مصر قدمت أداء مميز نال اشادة الجميع.

محافظ البنك المركزي: نسعى للمحافظة على سيولة النقد الأجنبي لتأمين احتياجات الدولة..فيديو
قال طارق عامر،  محافظ البنك المركزي، إنه تم اتخاذ قرارات هامة اليوم، وذلك بالنسبة لأسعار الفائدة والصرف، معلقا “ أنا براهن أن القرارات دي ستكون جيدة وقوية”.


محافظ البنك المركزي: وضعنا كل السيناريوهات للخروج من الأزمة الحالية
قال طارق عامر محافظ البنك المركزي،  إن أزمة كورونا أدت إلى زيادة أسعار السلع وإفلاس الكثير من الشركات الصغيرة في العالم، موضحا أن الحكومة والبنك المركزي كان علي قدر من المسئولية وحافظوا على مستويات الأسعار .

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