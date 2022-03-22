عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

إعادة رصف المنطقة مطلب سكان شارع الخمسين في أسيوط

صدى البلد

شكا سكان شارع الخمسين خلف معهد الشيخ عثمان التابعة إلى محافظة أسيوط من تهالك رصف المنطقة، حيث يعيش الأهالي في معاناة بسبب تهالك الشارع وعدم رصفة، مما يعرض حياة المارة للخطر.


ويقول المواطن خالد سطوحى ، في رسالة لخدمة القرّاء “ بين الناس ” التي يقدّمها موقع "صدى البلد": "نعانى  نحن سكان شارع الخمسين خلف معهد الشيخ عثمان التابعة إلى محافظة أسيوط أشد المعاناة من تهالك الرصف فى الشارع وعدم صلاحيته للسير عليه، وهو ما يؤدى لكثير من الحوادث، خاصة لقائدي المركبات، ويؤدي إلى تدمير السيارات".


وأضاف: "على الرغم من معاناة أهالي سكان شارع الخمسين خلف معهد الشيخ عثمان التابعة إلى محافظة أسيوط ، إلا أن المنطقة خارج حسابات المسئولين ورئيس المدينة على الرغم من تقديم العديد من الشكاوى لكن دون جدوى أو مراعاه للأهالي".


وطالب سطوحى نيابة عن سكان شارع الخمسين خلف معهد الشيخ عثمان  برصف الشارع أو الوصول لحل بعدما استعانوا بكل المسئولين ولم تتم الاستجابة حتى الآن، لافتًا إلى أن المعاناة تزداد في فصل الشتاء بسبب تدهور البنية التحتية بسبب مياه الأمطار التي يغرق بها الشارع ، ما يؤدى إلى عدم المقدرة على السير في الشارع على الأقدام.


وناشد القارئ المسئولين بمحافظة أسيوط والجهات المختصة ضرورة التدخل وتحديد ميزانية لرصف الشارع لتسهيل حركة الأهالي.

اقرأ أيضا

مش عارفين نمشى .. أهالي قرية الرملية في الغربية يشكون من عدم رصف الطريق


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

محافظة أسيوط شارع الخمسين معهد الشيخ عثمان رصف الطريق تدمير السيارات تهالك الرصف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لسوء الأحوال الجوية.. محافظ الإسكندرية يعلن تعطيل الدراسة غدا

السجن 15 عاما لتربي عاشر سيدة متوفاة داخل مقابر حلوان

بالأسعار الجديدة| عرض لـ محمد صلاح بـ 13 مليون جنيه في الاسبوع .. تفاصيل

احسب هتقبض كام أول أبريل.. كل ما تريد معرفته عن زيادة المعاشات

صقيع حاد.. ذروة الموجة الباردة تضرب مصر اليوم| متى يتحسن الطقس؟

الأرصاد : نشاط للرياح وانخفاض درجات الحرارة خلال الـ 48 ساعة المقبلة .. فيديو

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 22- 3- 2022

مجلس الوزراء: وضع القطاع الخاص مختلف وله سياق ينظم زيادة الأجور.. شاهد

ترشيحاتنا

تجاهل المظاهرات.. إيلون ماسك يفتتح أول مصنع لشراكته الأوروبية

خبير مصرفي يكشف حقيقة استيلاء البنوك على ودائع العملاء والاستفادة منها

بشرى سارة..مصر تقترب من التوصل لاتفاق لاستيراد القمح من الهند

دراسة: الجينات المرتبطة بمرض السرطان والقلب يمكن اكتشافها في الأجنة

فضل شهر رمضان .. 22 مكافأة ربانية لـ الصائمين

مرحب بالدفء أخيرا .. مواقع التواصل تستقبل فصل الربيع بالاحتفالات في بريطانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول سيارة SUV كهربائية في تاريخ مازيراتي.. انطلاق جريكاليه لأول مرة عالميًا|بالصور

جاريد ليتو يحتفل بالعرض الخاص لفيلمه Morbius في برلين ..صور

أبل تثير التساؤلات.. شاهد رجل حامل في أجهزة آيفون بعد التحديث

ناسا: 5000 كوكب يمتلك حياة مثل الأرض

فيديو

مهنتنا بتطفش الرجالة.. تصريحات إيناس الدغيدي تثير الجدل.. فيديو جراف

تعرف على مشروع الموازنة للعام المالي الجديد .. فيديو جراف

المتحدث العسكري يستعرض القدرات العسكرية للقوات المسلحة في "الجيش الأبي"

ملاذ آمن وقت الأزمات.. وصفي أمين: انكسار طفيف في موجة جنون الذهب

المزيد

ساحة رأي

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

عمرو فاروق

نظرية بريجنسكي ودعشنة أوكرانيا

د. بلال عامر يكتب: الأزمات العالمية والفرص الاستثمارية…مصر نموذجاً

مني أحمد

الفكرة

كريمة أبو العينين

بلد المكروه

إلهام أبو الفتح

اللهم .. بلغنا رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ