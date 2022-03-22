رئيس شعبة المخابز: المنظومة الجديدة اختيارية ولكن التسعيرة تسري على الكل

كشف عبدالله غراب رئيس شعبة المخابز، أنه خلال 3 أيام سيصل الدقيق المتفق عليه في المنظومة الجديدة إلى المخابز ويبدأ تطبيقها، قائلاً : هنبيع بالرغيف، واللي عايز ياخد بالكيلو ياخد.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: : المنظومة الجديدة اختيارية ولكن التسعيرة تسري على الكل. قائلاً : "القرارات الجديدة تسري على مخابز العيش.. وأفران الحلويات تجيب من حتة تانية.

وأشار رئيس شعبة المخابز إلي أن التسعيرة ملزمة للأفران حتى لو لم يحصلوا على الدقيق من وزارة التموين.

