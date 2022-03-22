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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ارتفاع أسعار هافال H6 موديل 2022.. تفاصيل

هافال H6 موديل 2022
هافال H6 موديل 2022

اعلن الوكيل المحلى المصرى للعلامة التجارية هافال الصينية ، عن زيادة سعرية جديدة لعدد من طرازاتها بالسوق المصرى ، بعد ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى ، والتى جاء من بينها طراز هافال H6 موديل 2022 .

هافال H6 موديل 2022

واوضح وكيل هافال الصينية ، ان اليارة طراز هافال H6 موديل 2022 ، تم رفع سعرها بقيمة سعرية من 45 الف جنيه الى 46 الف جنيه مصرى .

هافال H6 موديل 2022

ومن المعروف ان السيارة ، هافال H6 موديل 2022 ، تنتمى الى فئة السيارات الكروس أوفر SUV المدمجة ، وتستمد قوتها من وتستمد قوتها من خلال محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، يخرج قوة قدرها 148 حصان ، وعزم أقصى للدوران 230 نيوتن/ متر/ متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك .

 

وتاتى الأبعاد الخارجية للسيارة هافال H6 موديل 2022 ، بطول 4653 مم ، و عرض 1886 مم ، و ارتفاع 1730 مم ، و بسعة الشنطة الخلفية 600 لتر .

هافال H6 موديل 2022

وتضم السيارة هافال H6 موديل 2022 ، عدد 2 وسادة هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD، وخاصية التحكم في الفرامل عند المنعطفات CBC، وأنظمة فرامل ركن إلكترونية EPB، ومساعد للفرامل BA، وثبات إلكتروني، والتحكم في الثبات عند المرتفعات، ومثبت سرعة، ونظام مراقبة ضغط الاطارات، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا خلفية .

 

وتحتوى السيارة هافال H6 موديل 2022 ، على جنوط رياضية 18 بوصة، وسخانات بالزجاج الخلفي، ومصابيح أمامية وخلفية LED، ومصابيح شبورة خلفية، ومرايات جانبية كهربائية مزودة باشارات LED، ومكيف هواء مانيوال مع وجود مخارج خلفية، ومفتاح ذكي، زر تشغيل/ إيقاف المحرك .

هافال H6 موديل 2022

اما عن اسعار السيارة هافال H6 موديل 2022 بعد الزيادة الاخيرة 

- الفئة الأولى Standard بسعر 455 الف جنيه بدلا من 399 الف جنيه بزايدة  46 الف جنيه 

- الفئة الثانية Deluxe بسعر 475 الف جنيه بدلا من 430 الف جنيه بزايدة  45 الف جنيه

- الفئة الثالثة Deluxe SR بسعر 495 الف جنيه بدلا من 450 الف جنيه بزايدة  45 الف جنيه

- الفئة الرابعة High Deluxe بسعر 530 الف جنيه بدلا من 485 الف جنيه بزايدة  45 الف جنيه

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