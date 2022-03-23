عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم العالي يشهد ختام فعاليات مسابقة الأنشطة الطلابية لمؤسسة "شباب القادة"

صدى البلد

شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي فعاليات ختام مسابقة الأنشطة الطلابية بالجامعات المصرية، التي تنظمها مؤسسة شباب القادة للعام الثالث على التوالي، خلال يومي 22 - 21  من مارس الجاري، بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، والنائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، والمدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة، وعدد من الشخصيات العامة وممثلي المجتمع المدني، بأحد فنادق القاهرة.

txt

التعليم العالي تعلن مواعيد وأماكن أداء امتحانات الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا


وفي بداية كلمته، وجه الوزير الشكر لمؤسسة شباب القادة على تنظيمها المتميز لهذه المسابقة الكبرى للعام الثالث على التوالي، رغم تحديات جائحة كورونا، مشيدًا بحجم مشاركة الطلاب، والتي بلغت 340 ألف مشارك من مختلف الجامعات المصرية، وتم اختيار 12 فريقًا منها في المرحلة النهائية، وفقًا للكثير من المهارات والمعايير، وهو ما يعكس حجم الجهود المبذولة من القائمين على تنظيم المسابقة، والتي أصبحت تمثل قيمة مضافة لما تقدمه الوزارة من جهود في مجال العمل والنشاط الطلابي.


وأضاف عبدالغفار أن الأنشطة الطلابية تمثل ركنًا هامًا من أركان العملية التعليمية في المؤسسات التابعة للوزارة؛ مشيرًا إلى أن الجامعات بها ما يقرب من 3 ملايين طالب، يمثلون حاضر الوطن ومستقبله، وأن ما تقوم به الدولة من مشاريع قومية، وبالأخص في مجال التعليم، سواء إنشاء جامعات حكومية جديدة أو تكنولوجية أو أهلية أو خاصة أو تطوير للمناهج، إنما يستهدف في الأساس تأمين مستقبل مشرق للشباب المصري، من خلال تسليحهم بمختلف المهارات والقدرات العلمية.


وأشار الوزير إلى أن الجامعات لا يقتصر دورها على التعليم فقط، وإنما هي مصنع للموهوبين والمبدعين في كافة المجالات الرياضية أو العلمية أو الفنية،  لافتًا إلى أن هناك صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ يستهدف دعم مشروعات الطلاب، حتى تصبح شركة ناشئة صغيرة مفيدة للمجتمع، فضلاً عن دور أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، اللذين يقدمان الدعم للباحثين في مختلف المجالات العلمية والبحثية، داعيًا الطلاب إلى زيارة الموقع الرسمي للوزارة للاطلاع على أوجه الدعم التي تقدمها الوزارة للطلاب والباحثين في هذا الشأن.


وأكد عبدالغفار أن الوزارة أولت اهتمامًا كبيرًا أيضًا بالأنشطة الثقافية والفنية والرياضية، والعمل على صقل وتنمية مهارات ومواهب وقدرات الطلاب في هذه الأنشطة؛ تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال زيارته لجامعة كفر الشيخ العام الماضي، مشيرًا إلى أن مصر بصدد تنظيم بطولة العالم للإسكواش للجامعات خلال شهر نوفمبر من العام الجاري، وبطولة كأس العالم لكرة اليد للجامعات عام 2024، فضلاً عن تعاون الجامعات مع مدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة في مجال الفنون والثقافة، وإقامة مسابقة للسيارات الكهربائية لطلاب الجامعات في مدينة شرم الشيخ بنهاية مارس الجاري.


ومن جانبها، أشادت د.نيفين القباج بالمسابقة لتعاون الكثير من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في تنفيذها، مشيرة إلى أن هناك تعاونًا كبيرًا بين وزارتي التعليم العالي والتضامن في دعم وتنفيذ المشاريع الطلابية، حيث تم إنشاء 27 وحدة تضامن داخل الجامعات، إضافة إلى بنك ناصر الاجتماعي؛ بهدف دعم البحوث وابتكارات الطلاب، من خلال تقديم القروض الميسرة والمنح، لافتة إلى أنه تقديم 670 منحة جامعية لطلاب الجامعات المصرية.


وأضافت القباج أن دور الوزارة في الأساس يرتكز على محاربة الفقر، وتحقيق التنمية من خلال تشجيع الأفكار الإبداعية والمتميزة بعد دراستها دراسة وافية، لافتة إلى أن هناك صندوق لتنمية الصناعات البيئية والصناعية بالوزارة، حيث يقوم بتنمية موارد البيئة وتوظيفها بالشكل الأمثل، من خلال الاعتماد على البحوث العلمية التي تمولها الوزارة، مؤكدة أهمية تشجيع المشاريع الطلابية الناجحة لدورها في خدمة أغراض التنمية بمصر.


ومن جانبها، أكد السفيرة نبيلة مكرم أهمية المسابقة في تنمية قدرات الشباب واكتشاف مواهبهم، مشيرة إلى أن الاهتمام بالشباب يأتي على رأس أولويات وزارة الهجرة، وهو ما تجلى بوضوح في الدور الذي لعبته الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية لحماية الطلاب المصريين الدارسين بدولة أوكرانيا من تداعيات الحرب بها، مشيرة إلى وجود مراكز للوزارة في الخارج للحوار مع الشباب المصريين الدراسين في الخارج؛ لتقديم الدعم المعنوي لهم، لافتة إلى أن مصر تشهد عهدًا جديدًا من التنمية الحقيقية، وتحتاج إلى طاقات وجهود شبابها المخلص.  


ومن جانبه، أكد النائب أحمد فتحي أن مؤسسة شباب القادة تعمل على دعم الأنشطة الطلابية، وتشجيع الطلاب على المشاركة فيها، من خلال تقديم الدعم المادي لأفضل الأنشطة الطلابية، وذلك وفقًا لرؤية مصر 2030، الهادفة إلى تمكين الشباب، واتساقًا مع اختيار القيادة السياسية لعام 2022 عامًا لمؤسسات المجتمع المدني، مشيرًا إلى إيمان مؤسسة شباب القادة بقدرة الشباب المصري على التفكير الإبداعي والتخطيط، وتنفيذ المشروعات النافعة لمجتمعهم، وهي أحد الأهداف التي تسعى المؤسسة إلى تحقيقها.


وأشار فتحي إلى نجاح البرنامج في نسختيه السابقتين في العامين الماضيين، حيث شارك الطلاب بأكثر من 500 نشاط طلابي من 50 جامعة على مستوى الجمهورية من 18 محافظة مختلفة، بجوائز مادية بلغت حوالي 750 ألف جنيه، لافتًا إلى أن المسابقة هذا العام تشهد تجمعًا كبيرًا للأنشطة الطلابية من كل الجامعات المصرية، حيث يشارك الطلاب بـ 100 نشاط طلابي في 6 مجالات مختلفة (التكنولوجيا والابتكار، التصنيع والإنتاج، التنمية البشرية، الطب والصحة العامة، نماذج المحاكاة، البيئة).


وعلى هامش فعاليات المسابقة، تم تكريم المشروعات الفائزة بالمسابقة في المجالات المختلفة.


جدير بالذكر أن مؤسســـة شـباب القــادة هي مؤسسة أهلية غير حكومية وغير هادفة للربح، تعمل على البحـث عن قــادة من الشبـاب وتنمية مهاراتهم، وتعمل أيضًا على إيجاد حلول فاعلة لتنمية المجتمع، وخلق أجيال جديدة قادرة علـى القيـادة المجتمعية والسياسية والإدارية، باستخدام أحدث وسائل وأدوات التقييم والتنمية المعتمدة دوليًّا.

البحث العلمي التعليم العالي وزيرة الهجرة وزيرة التضامن الإجتماعى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تحذر: كتلة أوروبية باردة تضرب البلاد بعد ساعات مصحوبة برعد وأمطار|صور

ارتفاع ملحوظ .. تعرف على أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23-3-2022

لسوء الأحوال الجوية.. محافظ الإسكندرية يعلن تعطيل الدراسة غدا

رعدية أحيانا.. الأرصاد تحذر: سقوط أمطار على تلك المناطق ومن بينها القاهرة

الأرصاد: «الشتاء لسه مكمل».. وتعلن موعد تحسن الطقس|فيديو

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 22- 3- 2022

دعاء واحد قبل النوم تجعل الملائكة تدعو لك بغفران الذنوب حتى تستيقظ.. داوم عليه

ترخيص وصحة توقيع.. 5 شروط و4 أوراق للبناء في القرى بالقانون

موضوعات متعلقة

القومي للبحوث يوضح فوائد الصيام: يساهم في انخفاض معدل تدهور الخلايا العصبية

التعليم العالي: المستشفيات الجامعية ستضع خريطة مرضية مميكنة على مستوى محافظات الجمهورية

إطلاق مشروع ميكنة المستشفيات الجامعية.. المرحلة الأولى تشمل 79 مستشفى تابعة لـ11 جامعة .. وتنتهي منتصف 2023

انتهاء المرحلة الأولى من ميكنة المستشفيات الجامعية منتصف 2023

البحث العلمي توضح تفاصيل تجهيز فرق قومية من طلاب المدارس للمشاركة في المسابقة beamline for schools الأوروبية

إطلاق تصنيف للمراكز البحثية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر سيماجو الإسباني

التعليم العالي: مذكرة تفاهم مع منظمة العمل الدولية لتطوير مهارات شباب الجامعات

البحث العلمي تعقد جلسة عمل تعريفية ببرنامج امحوتب للتعاون العلمي.. 24 مارس

ترشيحاتنا

الحنين إلى مصر يدفع كارتيرون لإقامة معسكر خارجي للاتفاق على أرض الفراعنة

الرئيس السيسي وقرينته يشاهدان فيلما تسجيليا عن تطبيق تحويشة لمجموعات الادخار والإقراض بالقرى

الداخلية: 3 دوائر لتأمين مباراة مصر والسنغال باستاد القاهرة..وهذه قائمة الممنوعات للجماهير

مايا مرسي للرئيس السيسي بإحتفالية المرأة المصرية: لقد رزقنا إنسانيتك

مدبولي يتابع نظام التسجيل المسبق للشحنات..ويطالب بالعمل على تخفيض زمن الإفراج الجمركى

الصين: روسيا دولة مهمة في مجموعة العشرين ولا يحق لأي عضو استبعاد آخر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبطال مسلسل نتفليكس Bridgerton يحتفلون بالعرض الخاص لموسمه الثاني | شاهد

المخرج محمد دياب مع أبطال مسلسل Moon Knight في عرضه الخاص بهوليوود.. صور

ضبط 3 محاولات تهريب كبرى بمطار القاهرة.. صور

أعمق محطات السيرة الذاتية .. أسباب نجاح فيلم Belfast المرشح لسبع جوائز أوسكار

فيديو

فيديوجراف.. قصة تربي عاشر سيدة متوفاة داخل مقابر حلوان

لتخفيف الأعباء المعيشية| القوات المسلحة توفر 1.5 مليون عبوة غذائية بخصم 60 %

أنا مظلومة عايزة أخرج| شاهد.. حنين حسام أمام المحكمة أثناء محاكمتها 

التصدي للاحتكار وتوفير السلع.. 10 قرارات حكومية جديدة لتخفيف العبء عن المواطن|فيديو

المزيد

ساحة رأي

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

عمرو فاروق

نظرية بريجنسكي ودعشنة أوكرانيا

د. بلال عامر يكتب: الأزمات العالمية والفرص الاستثمارية…مصر نموذجاً

مني أحمد

الفكرة

كريمة أبو العينين

بلد المكروه

اﻟﻤﺰﻳﺪ