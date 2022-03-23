برلماني يشيد بقرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة بنسبة 1 %

أشاد المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان بالقرار الذى اصدره البنك المركزى المصرى برفع سعر الفائدة بنسبة 1 %، مؤكداً اهمية هذا القرار لمواجهة ارتفاع موجة التضخم العالمي والتداعيات السلبية للحرب الروسية الاوكرانية.

وقال "مسعود" فى بيان له اصدره اليوم إن هناك عدداً من الدول بدأت باتخاذ التدابير والإجراءات باستخدام أدواتها المالية أو النقدية وللحد من تداعيات تلك الأزمة المتفاقمة بوتيرة سريعة، حيث بدأ الفيدرالي الأمريكي باستخدام أداة سعر الفائدة ورفعها بنسبة 0.25% بعد أن ارتفع التضخم في أمريكا لأعلى مستوياته وتلته العديد من الدول الخليجية برفع معدلات الفائدة لكبح جماح الموجه التضخمية وتقليل آثارها.

مؤكداً أهمية هذا القرار لتقليل الضغط على موارد العملات الأجنبية وأبرزها الدولار الأمريكي لعدم التأثير بالشكل الكبير في الاحتياطي النقدي الدولي والذي اقترب من 41 مليار بعد انخفاضه من أزمة كورونا ليصل إلي 36 مليار دولار بعد ما كان 45 مليار دولار امريكي.

وقال المهندس أمين مسعود إن الاحتياطي النقدي الدولي هو بمثابة حائط الأمان الأخير لتوفير الاحتياجات والسلع الاساسية والإستراتيجية للحفاظ على معدلات التشغيل وسلامة المؤشرات الاقتصادية بعد أن شهد الاقتصاد المصري نمواً خلال العامين الماضيين خلال فترة الأزمة الماضية التي أصابت العالم بحالة من الركود اضافة الى أن هذا القرار سيدعم موقف جاذبية الأدوات المالية المصرية للمستثمرين الأجانب وتقليل خروجهم من السوق المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة مؤكداً أن البنك المركزى المصرى كان له دوره الكبير فى دعم ومساندة الاقتصاد الوطنى.