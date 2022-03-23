محمود العسيلي وسط حشود جماهيرية بـ حفله في جامعة حلوان.. شاهد

نشر الفنان محمود العسيلي صورا من حفله بجامعة حلوان، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهر محمود العسيلي من فوق خشبة المسرح، وسط أعداد كبيرة من الجمهور وطلاب جامعة حلوان، ونالت الصور إعجاب عدد كبير من المتابعين.

وحرص الفنان محمود العسيلي، علي توجيه الشكر لجمهوره، من طلاب جامعة حلون، بعد حفله الذي أشعله بالحرم الجامعي، ونشر صورة من فعاليات الإحتفال عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتب العسيلي معلقا من خلال الصورة: شكرا #جامعة حلوان .. ولعتوا الدنيا.

وأقيمت فعاليات الحفل يوم الاثنين،الموافق 21 مارس 2022، بالحرم الجامعى الرئيسي في الملعب الكبير خلف الصالة المغطاة من الساعة 10 صباحا وحتي الساعة 4 مساء.

وجرى تنظيم الحفل تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، تحت إشراف الدكتور كريم همام رائد أسرة من أجل مصر المركزية ومدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي، ياسر الجبالي مسئول الأسرة ومدير إدارة رعاية الشباب بكلية الهندسة، علي السيد رئيس اتحاد طلاب الجامعة، وإسلام البيومي اسرة من أجل مصر.