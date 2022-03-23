رمضان عبدالمعز: ابتغاء وجه الله في كل شيء يريح البال

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي إن الله عز وجل هو من سيحاسبنا، وأن أمرنا ليس بيد أحد غير الله.. الناس في الرايحة والجاية عايزة تحاسبنا وتتهمنا بالفسق والعدوان.



وأضاف رمضان عبد المعز خلال برنامجه لعلهم يفقهون على " دي ام سي" أن كل شيء يفعله العبد لوجه الله لا يضيع، ولذلك يجب أن يرتاح بال كل إنسان، مستشهدا بقوله تعالى: "وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ (12)".

وأوضح أن كل شيء يفعله الإنسان يتم تدوينه عند الله سبحانه وتعالى، فلا داعي للقلق، مستشهدًا بقوله تعالى: "وما يفعلوا، من خير فلن يُكفروه، والله عليم بالمتقين".

وأكد أن الله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء ويعلم ما بداخل كل إنسان، مضيفا: "حتى وإن أخطأت دون قصد وأنت تريد الصواب، فليس عليك جناح"، واستشهد بقوله تعالى: "وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما".