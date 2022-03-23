نائب: المرأة المصرية تحصلت على مكاسب هائلة سياسيًا وتشريعيًا

قال النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، إن المكاسب السياسية والتشريعية والقضائية، التي تحصلت عليها المرأة المصرية خلال السنوات الأخيرة في عهد الرئيس السيسي، تبرز احتراما هائلا وتقديرا كبيرا للمرأة من جانب القيادة السياسية، ودورها العظيم في مساندة الوطن والتحديات التي تجابهه، وهو ما حاز احترام العالم.

ونوه أبو عايشة في تصريحات له اليوم، بما قاله الرئيس السيسي، خلال احتفالية المرأة المصرية اليوم، من أنها لا تزال ظهيرًا لوطنها، وأن قوة المرأة المصرية هي التي صنعت مجد هذا الوطن. قائلا بوضوح: إن انحيازه للمرأة المصرية هو عن قناعة تامة وإيمان حقيقي، بأن احترام المرأة وحمايتها وتمكينها واجب وطني والتزام سياسى، وعلى الجميع أن يتخذه منهج حياة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، أن المرأة في عهد الرئيس السيسي حصلت على كل حقوقها، كوزيرة وشغلت منصب المحافظ، وعلى عشرات المقاعد بـ "مجلسي النواب والشيوخ"، وتميزت كقاضية، علاوة على تمكينها اقتصاديًا ودعمها خلال السنوات الماضية عبر مشاريع منتجة، من خلال جهاز تنمية المشروعات وغيرها من برامج دعم المرأة.

واختتم، بأن الوطن الذي يحترم المرأة ومقدراتها وإمكانياتها ويدفع بها للأمام، وطن حضاري وعصري يحق للجميع أن يفتخر به وهذه هى مصر تحت حكم الرئيس السيسي.