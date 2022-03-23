عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب: المرأة المصرية تحصلت على مكاسب هائلة سياسيًا وتشريعيًا

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، إن المكاسب السياسية والتشريعية والقضائية، التي تحصلت عليها المرأة المصرية خلال السنوات الأخيرة في عهد الرئيس السيسي، تبرز احتراما هائلا وتقديرا كبيرا للمرأة من جانب القيادة السياسية، ودورها العظيم في مساندة الوطن والتحديات التي تجابهه، وهو ما حاز احترام العالم.

ونوه أبو عايشة في تصريحات له اليوم، بما قاله الرئيس السيسي، خلال احتفالية المرأة المصرية اليوم، من أنها لا تزال ظهيرًا لوطنها، وأن قوة المرأة المصرية هي التي صنعت مجد هذا الوطن. قائلا بوضوح: إن انحيازه للمرأة المصرية هو عن قناعة تامة وإيمان حقيقي، بأن احترام المرأة وحمايتها وتمكينها واجب وطني والتزام سياسى، وعلى الجميع أن يتخذه منهج حياة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، أن المرأة في عهد الرئيس السيسي حصلت على كل حقوقها، كوزيرة وشغلت منصب المحافظ، وعلى عشرات المقاعد بـ "مجلسي النواب والشيوخ"، وتميزت كقاضية، علاوة على تمكينها اقتصاديًا ودعمها خلال السنوات الماضية عبر مشاريع منتجة، من خلال جهاز تنمية المشروعات وغيرها من برامج دعم المرأة.

واختتم، بأن الوطن الذي يحترم المرأة ومقدراتها وإمكانياتها ويدفع بها للأمام، وطن حضاري وعصري يحق للجميع أن يفتخر به وهذه هى مصر تحت حكم الرئيس السيسي.

الرئيس السيسي المرأة المصرية السنوات الماضية القيادة السياسية جهاز تنمية المشروعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الوزراء: التقدم بطلب لصندوق النقد لبدء مشاورات برنامج جديد لمساندة الإصلاح الاقتصادي

أمطار ونشاط للرياح .. الأرصاد : طقس الغد قارس ليلًا بجميع الأنحاء

اتهامات محرمة شرعًا وقانونًا| ما تفاصيل قضية اليوتيوبرز حمدي ووفاء ؟

القباج: الرئيس السيسي وافق على إدراج 450 ألف أسرة بتكافل وكرامة|فيديو

السيسى يتقدم الجنازة العسكرية للفريق عبدرب النبى حافظ والفريق فخرى عبدالمنعم خليل

حقيقة طردها من البيت.. محامية سيد رجب ترد على طليقته الأمريكية

السيسي: تابعت انتحار فتاتين بسبب صور مفبركة.. وأرواح الأبرياء في رقبتنا

الصحة العالمية: لدينا قلق كبير بشأن السلامة النووية والكيميائية في أوكرانيا

ترشيحاتنا

متحدث الحكومة يشكر أحمد موسى: نبض الشارع المصري

الحكومة: مشاورات مع النقد الدولي بخصوص برنامج جديد

وصل أمانة على بياض|خبير معلومات: احذروا تطبيقات على الموبايل تفرض أموالًا ..فيديو

تجوز ولا تجوز.. الإفتاء تكشف عن 17 حكما في نهار رمضان.. صور

تراجع طفيف| سعر الدولار فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 23-3-2022

لسوء الأحوال الجوية.. محافظ الإسكندرية: استمرار تعطيل الدراسة غدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للأثرياء فقط.. جاكوزي وملعب جولف ومهبط مروحيات داخل أطول سيارة في العالم

بعد تكريمها من الرئيس.. فريدة فهمي مسيرة فنانة استعراضية محفورة بتاريخ الفن

أبطال مسلسل نتفليكس Bridgerton يحتفلون بالعرض الخاص لموسمه الثاني | شاهد

المخرج محمد دياب مع أبطال مسلسل Moon Knight في عرضه الخاص بهوليوود.. صور

فيديو

عملة مجرمة.. تفاصيل قضية اليوتيوبرز حمدي ووفاء .. فيديو جراف

حلا شيحة تحسم جدل خلعها الحجاب..وتطورات صحة طارق الشيخ.. فيديو

قبّل يد سيدة 4 مرات.. مشاهد إنسانية للرئيس في تكريم الأم المثالية|"فيديوجراف"

أفضل طرق الاستثمار.. روشتة خاصة من خبراء الاقتصاد.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

عمرو فاروق

نظرية بريجنسكي ودعشنة أوكرانيا

د. بلال عامر يكتب: الأزمات العالمية والفرص الاستثمارية…مصر نموذجاً

مني أحمد

الفكرة

كريمة أبو العينين

بلد المكروه

اﻟﻤﺰﻳﺪ