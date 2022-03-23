ملامح السرد الروائي.. مؤتمر اليوم الواحد للأدباء بالفيوم

نظم قسم الثقافة العامة بفرع ثقافة الفيوم مؤتمر اليوم الواحد لادباء الفيوم وذلك بقصر ثقافة الفيوم تحت عنوان (ملامح السرد الروائي في الفيوم لحسين عبد العليم و حسام طه. نموذجا) وقد بدأت الجلسة الإفتتاحية بكلمات امين عام المؤتمر الكاتب عصام الزهيري واعقبه كلمة الكاتبة بهيحة حسين رئيس المؤتمر ثم كلمة الفنان جلال عثمان رئيس الإدارة المركزية لأقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافى ثم كلمة الشاعر مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية و قد اثنوا جميعا على الحركة الثقافية بالفيوم و نماذج كتابة القصة المشرفة والسرد الروائي.

ثم بدأت التكريمات بتقديم درع الهيئة العامة لقصور الثقافه لأسرة الكاتب الروائي حسين عبد العليم والروائي حسام ط والفنان الراحل محمد ابو الوفا ، كما تم تكريم الكاتبة بهيجة حسين رئيس المؤتمر وسماح كامل مدير عام ثقافة الفيوم وسحر الجمال مسؤل قسم الثقافة العامة بالفرع .

ثم تلى ذلك جلسة الابحاث الأولي والتي قام الروائي احمد قرني بإدارتها ومناقشة ابحاث السادة دكتور صلاح السروي، المبدع سعيد نوح.

ثم جلسة الابحاث الثانية والتي قام الدكتور محمد سيد عبد التواب بإدارتها ومناقشة ابحاث دكتور مجدي توفيق ودكتور عمر صوفي والقاص عيد كامل .

ثم اعقب ذلك جلسة الشهادات والتي قام بإدارتها الدكتور اشرف عبد الكريم والتي تم فيها مناقشة شهادات الروائي محمد جمال ، الكاتبه مريم عبد العليم ،القاص عويس معوض وقدم النائب محمد طه عليوة شهادته الشفاهية عن الروائي الراحل حسين عبد العليم .

وجاء الختام بأمسية شعرية بمصاحبة الفنان عهدي شاكر والتي قام الشاعر محمد شاكر بإدارتها وشارك فيها الشعراء علاء الرمحي، كريم سليم ،اسامه سند ، احمد عبد القادر ،عماد الفايدي ،احمد ربيع ،مروه عادل ، علاء ابو جليل ،محمد قاياتي .

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