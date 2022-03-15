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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

الأنصاري يشارك فرع ثقافة الفيوم فعاليات الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة

محافظ الفيوم أثناء
محافظ الفيوم أثناء الاحتفال

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، فعاليات احتفال فرع ثقافة الفيوم بالعيد القومي للمحافظة، الذي أقيم مساء اليوم على مسرح قصر الثقافة.

حضر الاحتفال الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والعميد أحمد بدوي المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والدكتور عرفة صبري نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون الدراسات العليا والبحوث، والفنان جلال عثمان رئيس الإدارة المركزية لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، وسماح دياب مدير فرع ثقافة الفيوم، ولفيف من وكلاء الوزارة والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وممثلين عن مؤسسة ولاد البلد الثقافية.

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري، وتضمن فقرات فنية لفرقة الفيوم للفنون الشعبية بقصر الثقافة.

على هامش الاحتفال، افتتح محافظ الفيوم، يرافقه  محمد شعير رئيس تحرير موقع باب مصر، معرض الفن التشكيلي الذي ينظمه موقع باب مصر الثقافي، بالتعاون مع قصر ثقافة الفيوم، تحت عنوان "باب مصر - الرحلة 3"، ويضم 34 لوحة "رسم وتصوير زيتي" لعدد 15 فناناً من مختلف محافظات الجمهورية، ويهدف المعرض إلى الوصول بالفنون المختلفة إلى جميع محافظات مصر وعدم مركزيتها بالقاهرة.

في كلمته، أشاد محافظ الفيوم بالأعمال الفنية بمعرض الفن التشكيلي، معربا عن استعداد المحافظة لتقديم كافة سبل الدعم لفناني الفيوم للمساهمة في النهوض بالقطاع الثقافي بالمحافظة.

كما أشاد المحافظ بالعروض الفنية التى تم تقديمها خلال الاحتفالية، وقدم تهنئته لجميع أهالى الفيوم بمناسبة العيد القومى للمحافظة، داعياً الله العلى القدير أن يديم على مصر نعمة الأمن والأمان والاستقرار فى ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.  

ودعا "الأنصاري" إلى استلهام عظمة التاريخ، والسير على خطى الأجداد الذين صنعوا حضارة وأمجاداً سجلها التاريخ بحروف من ذهب، معرباً عن أمله في أن يعود قطاع الثقافة إلى سابق عهده من الازدهار والتميز، وأن يصل بفنونه الراقية إلى كافة ربوع مصر المحروسة.

ومن جهته أشار رئيس الإدارة المركزية لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، أن ما يشهده قطاع الثقافة بمحافظة الفيوم من إنجازات في الوقت الحالي، هو ثمرة للتعاون مع المحافظة، مثمناً جهود الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، في التعاون المثمر والبنّاء للنهوض بهذا القطاع الحيوي،  لافتاً إلى أن قصر الثقافة سيكون بمثابة مجمع ثقافي متكامل خلال المرحلة القريبة، مشيراً أن البداية كانت بإعادة إحياء فرقة الفنون الشعبية بقصر الثقافة التي قدمت عروضها خلال هذه الاحتفالية.

وفي ختام الاحتفالية تم إهداء درع الثقافة لمحافظ الفيوم، ونائب المحافظ، والمستشار العسكري للمحافظة، كما قام المحافظ، ورئيس الإدارة المركزية لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، بتقديم شهادات التقدير المقدمة من فرع ثقافة الفيوم لعدد من وكلاء الوزارة وممثلي الجهات الشريكة، تقديراً لجهودهم خلال الفترة الماضية.

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