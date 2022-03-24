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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حازم إمام عن استضافة الأساطير بمباراة مصر والسنغال: اخترنا الفائزين بأمم أفريقيا

صدى البلد

كشف حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عن سر اختيار عدد محدد من نجوم الكرة المصرية لحضور مباراة المنتخب والسنغال في الجولة الختامية لتصفيات كأس العالم قطر ٢٠٢٢

 

وكتب حازم إمام عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ”:"مصر مليانه لعيبة كبار و عظام، بس احنا اخترنا في المباراة من حقق بطولة أفريقيا أو صعد إلى كأس العالم 
وإن شاء الله حيبقي فيه تكريم لكل من شرف منتخب مصر.
 

وأضاف :" هى بداية و ليست نهاية بإذن الله"

 

دعوة أساطير الكرة المصرية لحضور مباراة السنغال 

 

 قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم توجيه الدعوة لمجموعة من أساطير ونجوم كرة القدم المصرية، لحضور مباراة المنتخب الوطنى مع نظيره السنغالى المحدد لها مساء الجمعة المقبل، باستاد القاهرة الدولي في ذهاب المرحلة الأخيرة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتضم قائمة الأساطير كل من، أحمد الكاس، حسني عبد ربه، حسام حسن، محمد ناجي جدو ، عماد متعب، عبد الحليم علي، عمرو زكي، أحمد حسن، طاهر ابو زيد، اشرف قاسم، هاني رمزي، طارق مصطفي، مدحت عبد الهادي، نادر السيد، مجدي عبد الغني، هشام يكن، عبد الواحد السيد ، ياسر ريان، اسامة نبيه، محمد يوسف، ابراهيم حسن، سمير كمونة، جمال عبد الحميد، احمد شوبير، عبد الستار صبري، هاني سعيد، محمود فتح الله، محمد حمص، طارق السيد، شادي محمد، احمد عبد الملك، سيد معوض، محمد زيدان، ربيع ياسين، ياسر رضوان، احمد حسام ميدو، ابراهيم سعيد، عبد الستار صبري، معتصم سالم، طارق يحيي، محمد فضل، حسام غالي، محمد عمر، حمادة صدقي، شوقي غريب، سامي الشيشيني، محمد عمارة واسماعيل يوسف.

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