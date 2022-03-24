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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ينتهي التقديم اليوم الخميس

وزير القوي العاملة يعلن عن 39 وظيفة قيادة خالية بديوان عام الوزارة

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن اليوم الخميس أخر موعد للتقدم   بالطلبات والمستندات لشغل 9 وظائف قيادية من الدرجة العليا، و30  بدرجة مدير عام بالديوان العام بالمجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا من ذوي الكفاءات والخبرة المتميزة والمؤهلة علميا ، ولن تقبل الطلبات التي ترد البريد أو بعد الميعاد المحدد. 

وكشف الوزير عن الـ 9 وظائف المطلوب بالمستوي العالي (الدرجة العليا) وهي : رؤساء للإدارة المركزية: لنظم المعلومات والتحول الرقمى ، ولمعلومات سوق العمل والتشغيل، وللتدريب المهنى، وللشئون المالية والإدارية، ولشئون مكتب الوزير، وللموارد البشرية، وللسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وللإدارة الاستراتيجية، ولشئون العمال غير المنتظمة.

وقال الوزير : إن الـ 30 وظيفة المطلوب شغلها للمستوي الوظيفي لدرجة مدير عام تتمثل في الإدارات العامة: تخطيط ومتابعة التدريب المهنى، ولمعلومات سوق العمل ودراسات الأجور والإنتاجية، ولشئون شركات إلحاق العمالة، ولتأمين بيئة  العمل، وللصحة المهنية، وللشئون الإقليمية والدولية، ولفض منازعات العمل الجماعية، ولشئون المنظمات النقابية، ولإدارة وتنمية المواهب، ولتراخيص وتنظيم عمل الأجانب، وللعلاقات العامة والمراسم، ولخدمة المواطنين، وللتشغيل، وللبنية الأساسية وتأمين المعلومات، ولرعاية العمالة غير المنتظمة، وللتفتيش التوجيهى للسلامة، والمتابعة والتقييم، والمتابعة شئون المديريات، ولعمليات الموارد البشرية، وللمكتب الفنى، والمنظمات والاتفاقيات الدولية، والتخطيط الاستراتيجي والسياسات، والسكرتارية التنفيذية، والمكتب الإعلامى والمتحدث الرسمى، للاتصال السياسى والشؤون البرلمانية، والأزمات والكوارث والحد من المخاطر، التراخيص واعتماد المراكز الخاصة، ولبيانات العمالة والمنشآت، والحسابات واستثمار موارد العمالة غير المنتظمة، والاستحقاقات والمزايا. 

وأوضح "سعفان" أنه يشترط فيمن يتقدم لشغل وظائف الإدارة العليا أن يكون مستوفيا لشروط شغل الوظيفة المعلن عنها طبقا لبطاقة الوصف، وأن يرفق بطلبه المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة وإنجازاته السابقة، وأن يكون حاصلا على الدورات التدريبية المتطلبة لشغل الوظائف المعلن عنها، وأن يقدم مقترحا وافيا لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير الأنظمة التى تحكم العمل وتبسيط إجراءاته بما يحقق رضا المواطنين، ويراعى فى المقترح التطويرى أن يتضمن أهداف محددة زمنيا وقابلة للقياس والتطبيق مشتملة على وسائل التحقيق فى حدود الإمكانيات المالية والبشرية المتاحة. 

وقال : إنه بالنسبة للمستوى الوظيفي العالي أن يتوافر فى شاغل الوظيفة بالإضافة إلى ما تحدده قوانين التوظف ( قضاء مدة بينية قدرها عام ) على الأقل فى وظيفة قيادية من المستوى  الأدنى مباشرة بالنسبة للعاملين بالحكومة أو قضاء مدة كلية مقدارها ثمانية عشر عاما على الأقل للعاملين (خارج الجهاز الإداري ) تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة ، ومؤهل دراسى عال مناسب يتلاءم مع نوع وطبيعة العمل، واجتياز التدريب اللازم الذى يحدده الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة  فى ضوء القانون 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، فضلا عن قدرة كبيرة على القيادة والتوجيه واتخاذ القرارات الإدارية الفعالة ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها ومعرفة تامة بالقوانين واللوائح والنظم والتعليمات المتصلة بالعمل ، والمعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية.

أما المستوى الوظيفي مدير عام، فيجب أن يتوافر فى شاغل الوظيفة بالإضافة إلى ما تحدده قوانين التوظف ( قضاء مدة بينية قدرها عام على الأقل في المستوى الأول (أ) أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما على الأقل للعاملين (خارج الجهاز الإداري ) تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة، ومؤهل عال مناسب يتلاءم مع نوع وطبيعة العمل، واجتياز التدريب اللازم الذى يحدده الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة  فى ضوء القانون 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ، وقدرة على القيادة والتوجيه واتخاذ القرارات الإدارية الفعالة، والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلى وما يتصل به من مهارات أساسية، والمعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية. 

وأوضح وزير القوي العاملة أن المستندات المطلوبة تتمثل في نموذج طلب شغل الوظيفة ويمكن الحصول عليه من الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بالإدارة العامة للعمليات الموارد البشرية، وشهادة خبرة أو بيان حالة معتمد ومختوم من جهة العمل الحالية ( أصل + 6 صورة ) بيان معتمد ومختوم عن أبرز الإنجازات مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك إن وجدت من ( أصل + 6 صورة )، مقترحات تطوير الوحدة المتقدم لشغل وظيفتها ( أصل +6 صورة )، وأن يكون مستوفيا لباقي اشتراطات شغل الوظيفة والتي يمكن الإطلاع عليها من خلال بطاقة الوصف المعلن عنها بمقر الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بديوان عام الوزارة، وصور الشهادات الدراسية بعد الجامعية الحاصل عليها إن وجدت، وصور من الدورات والشهادات الحاصل عليها في اللغات الأجنبية والحاسب الالى إن وجدت، و7 صور فوتوغرافية 4 ×6  .  

 وسيتم تقييم المتقدمين على أساس مجموعة من المعايير والقدرات، وذلك مع باقى اشتراطات شغل الوظيفة (القدرات العلمية - التاريخ الوظيفي - المقترح التطويرى - السمات الشخصية -  البرامج التدريبية) طبقا للمادة 56 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 81 لسنة 2016.

وأكد الوزير أنه يمكن الاطلاع على بطاقة وصف الوظيفة وشروط شغلها والمستندات الواجب تقديمها بلوحة إعلانات الوزارة بالعنوان عاليه، وتسلم الطلبات والمستندات مستوفاة باليد إلى الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بديوان عام الوزارة بإدارة عمليات  الموارد البشرية بالدور العاشر الكائن 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر يوميا من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا فى موعد غايته اليوم الخميس الموافق  24 مارس الجاري ولن تقبل الطلبات التى ترد قبل النشر أو بالبريد أو بعد الميعاد المحدد.     

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IMG_9652
ر القوي العاملة محمد سعفان ينتهي التقديم اليوم الخميس يوان عام الوزارة

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