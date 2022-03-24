قرارات عاجلة من التعليم للحفاظ على آلات وماكينات المدارس الثانوية الصناعية

أصدرت الإدارة العامة للتعليم الصناعي بـ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات رسمية لمديري عموم التعليم الفني بالمحافظات، للحفاظ على الآلات والماكينات الموجودة بالأقسام العملية والمخازن الفرعية بالمدارس الثانوية الصناعية والفنية.

ونبهت وزارة التربية والتعليم،على ضرورة الالتزام بما يلي:

أن يكون صرف العهد الشخصية الخاصة بالآلات والعدد والأجهزة اللازمة للعملية التعليمية بكل تخصص إلى المدرس الأول العملي المختص.

يقوم المدرس الأول العملي المختص بالقيد بكشوف العهد الموجودة لدية طبقا للمادة (٧٢) من لائحة المخازن، ويقوم بتوزيع هذه العهد على المدرسين وفقاً لاحتياجات العملية التعليمية ومتابعتها أول بأول والتبليغ عن الفاقد منها لتحصيل القيمة من المتسبب بسعر السوق أيهما أكبر، مضافا إليه 10٪ مصاريف إدارية.

في حالة تلف بعض المعدات أثناء التشغيل بمعرفة أحد المدرسين بسبب الإهمال أو سوء الاستعمال، يحصل ثمنها الأصلي أو سعرها بالسوق وقت تلفها أيهما أكبر مضافا إليه 10% مصاريف إدارية، أما إذا أمكن إصلاح التلف فيكتفى بتحصيل تكاليف الإصلاح من المتسبب.

في حالة تلف بعض الأصناف لظروف خارجة عن إرادة المدرس المنفذ تخصم الأصناف التالفة على جانب الحكومة إذا ثبت أن التلف الذي نشأ خارج عن إرادته طبقا لما يسفر عنه التحقيق، أما الأصناف التي تفقد أو تتلف بسبب سرقة أو حريق أو أي حادث آخر كان في المكان فيسأل عنها من كانت في عهدته تلك الأصناف حين حدوث السرقة أو التلف.

على جانب آخر، اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2022، بنظاميها الثلاث والخمس سنوات لجميع التخصصات (الزراعي والصناعي والتجاري والفندقي).

ومن المقرر أن تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بيانا رسميا اليوم ليتم خلاله إعلان جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2022 في جميع المواقع الإخبارية والصحف، إلى جانب إعلانها على موقع وزارة التربية والتعليم.